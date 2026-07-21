Polémica por una corona de flores del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania en un homenaje contra Hitler

BERLÍN.– El descendiente de un opositor a los nazis intentó retirar una corona de flores del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en un acto en Berlín que conmemoraba el 82º aniversario de un fallido intento de matar al dictador Adolf Hitler.

Tobias Korenke, sobrino nieto del pastor protestante y teólogo Dietrich Bonhoeffer, intentó retirar la corona del grupo parlamentario de la AfD en el acto del lunes en el lugar donde fueron ejecutados los principales conspiradores, informó la agencia de noticias alemana DPA. Agentes de seguridad intervinieron y la corona resultó dañada en el forcejeo.

Un descendiente de integrantes de la resistencia permanece junto al monumento conmemorativo en el patio del Bendlerblock, en Berlín Sebastian Gollnow - dpa DPA

“Muchos descendientes, yo incluido, sentimos una gran ira cuando vemos a AfD depositando coronas aquí. No aceptaremos esto”, expresó Korenke.

AfD quedó en segundo lugar en las elecciones nacionales del año pasado y ahora es el mayor partido de oposición. Espera asegurar por primera vez un gobernador estatal cuando tres regiones voten en septiembre. El partido rechaza enérgicamente las acusaciones de extremismo.

El gesto de la polémica

El grupo parlamentario de AfD confirmó que aportó una corona para el acto conmemorativo, pero no estaba claro si alguno de sus miembros estuvo presente, informó DPA.

Un homenaje a los héroes de la resistencia antinazi terminó en altercado



Durante la ceremonia por el 81º aniversario del fallido atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944, descendientes de combatientes de la resistencia intentaron retirar la corona de flores depositada por… pic.twitter.com/pL6eAecuuY — DW Español (@dw_espanol) July 21, 2026

El legislador de AfD Götz Frömming señaló que se les invita a este tipo de actos oficiales como uno de los partidos representados en el Parlamento.

El coronel Claus von Stauffenberg intentó matar a Hitler con una bomba en un maletín el 20 de julio de 1944, durante una reunión en el cuartel general del dictador en lo que entonces era la región alemana de Prusia Oriental.

Una placa con la leyenda "Por la paz, la libertad y la democracia. Nunca más fascismo. Millones de muertos nos advierten" frente a la casa natal de Hitler, en Austria KERSTIN JOENSSON - AFP

Hitler escapó a toda la fuerza de la explosión cuando alguien movió el maletín junto a la pata de una mesa, desviando gran parte de la potencia explosiva. El complot se desmoronó cuando se difundió la noticia de que Hitler había sobrevivido.

Von Stauffenberg y sus compañeros conspiradores fueron ejecutados en cuestión de horas. Bonhoeffer, que estaba vinculado a los conspiradores, fue ejecutado en 1945.

El acto conmemorativo del martes siguió adelante según lo previsto con un discurso de la ministra de Educación, Karin Prien.

La ministra alemana de Educación, Familia, Personas Mayores, Mujeres y Juventud, Karin Prien, pronuncia un discurso durante el acto en Berlín Sebastian Gollnow - dpa DPA

Un nieto de Stauffenberg, Karl von Stauffenberg, declaró al canal Welt que AfD estaba intentando explotar la memoria de su abuelo, pero afirmó que no debería impedirse al partido depositar una corona. “Somos demócratas... debemos procurar que también permitamos hablar a quienes piensan de manera diferente”, expresó.

El partido de ultraderecha ya ha estado en el centro de la polémica a partir de gestos relacionados con el período más oscuro de la historia alemana.

En 2024, Maximilian Krah, por entonces cabeza de lista de AfD para las elecciones europeas, afirmó al diario italiano La Repubblica que jamás diría que “quien viste un uniforme SS es automáticamente un criminal”, un comentario que provocó la exclusión inmediata de su partido de Identidad y Democracia (ID), la coalición de partidos de derecha con visiones más extremas dentro del Parlamento Europeo.

El senador de Finanzas de Berlín, Stefan Evers, pronuncia un discurso durante el acto conmemorativo en la capital alemana Sebastian Gollnow - dpa DPA

Cuatro años antes, el vocero del grupo parlamentario de AdF, Christian Luth, fue suspendido por haber declarado públicamente su orgullo de ser “fascista”.

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución, la agencia de Inteligencia alemana, ha definido a AfD como una amenaza para el orden democrático del país, diciendo que “desprecia la dignidad humana”, en especial por lo que calificó como “agitación continua” contra refugiados y migrantes.

Agencia AP