escuchar

ROMA.- Giorgia Meloni volvió a romper el techo de cristal. Después de convertirse en la primera mujer y la primera líder posfascista en ser primera ministra de Italia, recientemente se convirtió en la primera jefa de gobierno en anunciar en las redes sociales que había dejado a su pareja.

“Mi relación con Andrea Giambruno, que duró casi 10 años, termina aquí”, escribió este mes en X, antes conocido como Twitter, informando al país que la pareja se había ido distanciando y que era hora de dar por terminado el día. “No tengo nada más que decir al respecto”, concluyó.

Pero eso no era realmente cierto. Ella tenía más que decir.

En una posdata de ese mensaje, se dirigió a “aquellos que esperaban debilitarme golpeándome en mi vida privada”. “Por mucho que una gota de agua espere tallar la piedra, la piedra sigue siendo piedra y la gota es sólo agua”, escribió, un tanto crípticamente. El extraño apéndice dejaba claro que detrás del anuncio personal había una batalla política. Durante días, era de lo único que podían hablar los periódicos y los noticieros.

Quizás sea difícil, desde lejos, ver a qué se debe todo este alboroto. El final de la relación de Meloni puede parecer una preocupación trivial, o al menos personal. Sin embargo, todo el drama, desde las circunstancias de la caída en desgracia del novio hasta la propia ruptura, ofrece una ventana a la naturaleza del poder en Italia, donde la política, los medios de comunicación y los intereses empresariales están tóxicamente entrelazados. Dice mucho sobre cómo se maneja el país.

Giambruno y Meloni se conocieron hace casi una década en estudios de televisión. Ella era la ambiciosa líder de un pequeño partido de extrema derecha que buscaba constantemente visibilidad; él era un presentador joven y en ascenso. Parecía una combinación perfecta. Los dos fueron abiertos sobre sus diferencias políticas en temas como la legalización del cannabis y el matrimonio entre personas del mismo sexo y, a pesar del entusiasmo de Meloni por la familia tradicional, nunca se casaron. En 2016 tuvieron una hija. Fue una relación nacida y vivida en el centro de atención de los medios. Terminaría así también.

Giorgia Meloni, líder del partido Hermanos de Italia, de extrema derecha, en la madrugada del lunes 26 de septiembre de 2022, en la sede electoral de su partido, en Roma Gregorio Borgia - AP

A mediados de octubre, surgieron videos y audios de Giambruno. En los videos, se lo podía escuchar haciendo comentarios inapropiados y coqueteando torpemente con una compañera de trabajo (“¿Por qué no nos vimos antes?”, se quejó.) En los audios, las cosas iban aún más lejos. Entre muchos comentarios lascivos, invitó a colegas femeninas a unirse a su equipo, donde harían “tríos” y “cuartetos”. Días después de que las grabaciones se hicieran públicas, Meloni anunció que su relación había terminado.

La trama en Mediaset

La cadena donde trabaja Giambruno (fue suspendido de su programa la semana pasada pero sigue en el personal) es el grupo Mediaset, la mayor emisora privada de Italia. Su caída fue producto de un trabajo interno: alguien grabó las escenas comprometedoras y las filtró al popular programa satírico Striscia la Notizia, también emitido por Mediaset. La empresa es propiedad de la familia Berlusconi.

Cuando Meloni asumió el cargo en octubre del año pasado, Giambruno renunció como presentador de un programa de noticias para evitar posibles conflictos de intereses y se puso a trabajar detrás de escena en un programa diferente. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Mediaset lo animara a asumir un papel más destacado. En julio comenzó a presentar un programa diario sobre temas de actualidad, encontrándose inevitablemente en la incómoda posición de comentar sobre un gobierno liderado por su pareja.

Meloni, que siempre se ha enorgullecido de ser una política independiente y que no podía ser chantajeada, de repente se vio expuesta a ataques políticos indirectos cuando la gente criticaba a su pareja. Giambruno no lo puso difícil: bajo un intenso escrutinio, cometió algunos errores graves (como sugerir que las mujeres deberían evitar emborracharse si querían evitar a los depredadores sexuales) y obligó a Meloni a aclarar públicamente que no hablaba en nombre de ella.

Las grabaciones filtradas, profundamente embarazosas para la primera ministra, fueron el colmo. Según se informó, Meloni interpretó toda la operación como una conspiración en su contra. ¿Quién estaba detrás de esto? Marina Berlusconi, una empresaria de 57 años e hija mayor de Silvio Berlusconi, el cuatro veces primer ministro que murió en junio, es la responsable obvia. Aunque no desempeña ningún papel en Mediaset (la empresa está dirigida por su hermano Pier Silvio), Berlusconi es la presidenta de la empresa matriz de la empresa, Fininvest.

La presidenta del Grupo Mondadori, Marina Berlusconi, en la Junta de Accionistas. Segrate, abril de 2018 Mondadori Portfolio - Mondadori Portfolio Editorial

Berlusconi sostiene que no tiene intención de postularse para un cargo, pero eso no significa que no esté interesada en influir en la política. La familia tiene un papel destacado en Forza Italia, un partido conservador fundado por Berlusconi que desempeña un papel pequeño pero decisivo en la coalición de gobierno. (Ayuda que los hijos de Berlusconi aceptaron cubrir la deuda del partido, valorada en 95 millones de dólares, previamente garantizada por el exprimer ministro). Al mismo tiempo, la familia, a la cabeza de un imperio estimado en 6800 millones de dólares, quiere asegurarse de que el gobierno no interferirá con sus intereses comerciales.

En septiembre, por ejemplo, Marina Berlusconi criticó duramente el impuesto a las ganancias extraordinarias propuesto por el gobierno para los bancos, que apuntaría a las ganancias adicionales obtenidas a partir de tasas de interés más altas. La medida, una creación de Meloni, habría afectado las ganancias de Banca Mediolanum, que está controlada en parte por la familia Berlusconi y es fundamental para su imperio. Siguiendo el ejemplo de Berlusconi, Forza Italia trabajó con éxito para suavizar el proyecto de ley.

Forza Italia ha sido un miembro descontento del gobierno desde el principio, resentido por su estatus menor en una coalición tripartita de derecha. Detrás de la apariencia de armonía, ha chocado con el partido Hermanos de Italia de Meloni en varios temas, incluido el apoyo a Ucrania, la política fiscal, el impuesto a la herencia y la reforma del sistema judicial. El episodio de Giambruno (que aparentemente enfrentó a Forza Italia con la primera ministra) ha complicado aún más las relaciones y puede incluso debilitar a un gobierno que, bajo una presión cada vez mayor de los mercados financieros y las instituciones reguladoras, está luchando por aprobar un presupuesto.

Barbara Berlusconi, Luigi Berlusconi, Marina Berlusconi y Pier Silvio Berlusconi asisten al funeral de Silvio Berlusconi el 14 de junio de 2023 en Milán, Italia Getty Images

¿Fue Meloni el objetivo de un elaborado complot para socavar su gobierno? Es tentador exagerar las habilidades intrigantes de las personas involucradas. (Marina Berlusconi, por su parte, negó enérgicamente las especulaciones sobre su papel en la controversia). Italia es el país no sólo de Maquiavelo sino también de partidos bunga bunga, y no siempre es fácil separar la astucia política del descuido. De cualquier manera, el episodio deja al descubierto los conflictos de intereses que definen la vida pública italiana.

Este juego inescrutable, en el que lo personal y lo político se superponen continuamente, desafía la lógica: un laberinto sin fin en el que te encuentras continuamente con las mismas personas con sombreros diferentes. Hace más de medio siglo, un aforismo comúnmente atribuido al periodista Leo Longanesi captó el problema: “La revolución nunca tendrá lugar en Italia, porque todos nos conocemos”. Lo mismo parece ser cierto para el gobierno funcional.

Por Mattia Ferraresi

The New York Times