Por la suba de casos de Covid. El primer país de Europa que vuelve al confinamiento nacional y anuncia que la vacuna será obligatoria

VIENA (AFP).- La población de Austria, incluidas las personas vacunadas contra el Covid-19, tendrán que respetar un confinamiento a partir del lunes debido al fuerte resurgimiento de la pandemia en el país, anunció hoy el canciller conservador Alexander Schallenberg, quien además comunicó que desde febrero la vacunación será obligatoria.

El canciller conservador Alexander Schallenberg Lisa Leutner - AP

El país, que ya instauró desde el pasado lunes el confinamiento para los no vacunados, se convierte así en el primero de la Unión Europea (UE) en adoptar una medida tan drástica. ¿Cuánto durará esta nueva cuarentena? En total podrían ser cerca de tres semanas. En un primer momento será de 10 días pero podría extenderse por otros 10, dijo Schallenberg a los periodistas en una conferencia de prensa en Viena.

“Hay que mirar la realidad de frente. No hemos logrado convencer suficientemente a la gente para que se vacune”, indicó el canciller al explicar que las unidades de cuidados intensivos en los hospitales están ya registrando una situación crítica.

En ese sentido, y tras reunirse con las autoridades regionales, Schallenberg informó que la vacunación contra el coronavirus será obligatoria en Austria a partir del 1 de febrero. “Aumentar la cifra de vacunados es la única manera de salir de este círculo vicioso”, explicó.

Nuevas restricciones en Austria Lisa Leutner - AP

La semana pasada, las autoridades austríacas determinaron que desde esta semana las personas no vacunadas no puedan salir de casa salvo para hacer compras, hacer deporte o recibir cuidados médicos. Asimismo informaron que quienes no cumplan deberán pagar multas de miles de euros.

De los 8,9 millones de habitantes del país, un 66% recibió el esquema completo de dos dosis, porcentaje ligeramente inferior al promedio europeo, que es del 67%, pero que en otras naciones llega a cifras más elevadas, como España (79%) y Francia (75%).

Las medidas tomadas por el gobierno en estos días ya mostraron un efecto positivo debido a que aumentó el número de personas que pidieron cita para vacunarse. No obstante, el número de casos sigue creciendo: ayer Austria reportó 15.000 nuevos contagios.

La pandemia en Europa

Varios países europeos registran un preocupante aumento de los casos de coronavirus, por lo que se habla de una fuerte quinta ola de Covid. En este contexto, los gobiernos que decidieron endurecer las restricciones en estos días fueron los de Austria, Suecia, Alemania y Grecia.

Por su parte, y según el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), la situación sanitaria es “muy inquietante” en Bélgica, Polonia, Holanda, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia, Grecia, Hungría y Eslovenia.