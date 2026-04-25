Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 25 de abril
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Claves del día
- Los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah continúan tras la prórroga del alto el fuego.
- Delegaciones de EE.UU. e Irán viajan a Pakistán y crecen las expectativas por una nueva ronda de conversaciones.
- Europa planta bandera y los costos del desprecio de Donald Trump empiezan a hacerse visibles.
- Estados Unidos anunció que no renovará exenciones petroleras a Irán y Rusia.
Los palestinos votan en las primeras elecciones desde la guerra de Gaza
Los palestinos de Cisjordania, territorio ocupado, y de una zona central de la Franja de Gaza han comenzado a votar en las elecciones municipales, las primeras desde la guerra de Israel contra el enclave, señaló la agencia Al Jazeera.
Según la Comisión Electoral Central, con sede en Ramala, cerca de 1,5 millones de personas están inscritas para votar en la Cisjordania ocupada, así como 70.000 personas en la zona de Deir el-Balah, en Gaza.
Neutralizan una bomba antibúnker sin explotar en la provincia iraní de Yazd
La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim informó que una bomba antibúnker GBU sin explotar, lanzada durante los ataques estadounidenses-israelíes y enterrada a 13 metros bajo una zona residencial en la provincia de Yazd, fue neutralizada y retirada con éxito.
Egipto y Pakistán expresan su esperanza de que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos consoliden el alto el fuego.
El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio ha anunciado que el ministro de Asuntos Exteriores, Badr Abdelatty, conversó por teléfono con el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, sobre cómo impulsar la vía diplomática entre Estados Unidos e Irán, señaló Al Jazeera.
En un comunicado publicado en la página oficial de Facebook del ministerio egipcio, se señaló que ambos ministros expresaron su esperanza de una “segunda ronda de negociaciones para ayudar a alcanzar acuerdos que respalden un alto el fuego estable, reduzcan la escalada y creen las condiciones para poner fin al conflicto actual”.
El Tesoro de Estados Unidos congela 344 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes varias carteras de activos vinculadas a Irán y congeló así 344 millones de dólares en criptomonedas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la medida en varias declaraciones publicadas en X, donde detalló que las sanciones contra la refinería Hengli Petrochemical (Dalian) tuvieron lugar porque ese centro forma parte de un plan que continúa “desempeñando un papel fundamental en el apoyo a la economía petrolera de Irán”, según consignó ANSA.
Suben las acciones en Wall Street por las negociaciones de paz en Medio Oriente
La Bolsa de Nueva York terminó este viernes con un impulso positivo e incluso se apuntó un doble récord por los resultados de Intel, en respuesta a la reanudación prevista de conversaciones entre Irán y Estados Unidos.
El Nasdaq (+1,63% en 24.836,60 puntos) y el S&P 500 (+0,80%, en 7.165,08 unidades) alcanzaron nuevos máximos, y solo el Dow Jones cedió ligeramente, en un 0,16%.
“Las acciones suben en su mayoría impulsadas por la esperanza de una segunda ronda de negociaciones, la perspectiva de paz y el desempeño del sector tecnológico”, dijo a la agencia AFP Angelo Kourkafas, de Edward Jones.
El Gobierno argentino reafirmó su soberanía sobre las Islas Malvinas en respuesta a Reino Unido
El canciller Pablo Quirno respondió este viernes a las declaraciones de Reino Unido en relación a la soberanía de las Islas Malvinas y afirmó que el Gobierno argentino “rechaza la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”, en referencia a los isleños.
La polémica se desató cuando la agencia Reuters reveló que el presidente Estados Unidos, Donald Trump, consideraba retirarle el apoyo a Reino Unido en el diferendo sobre las islas debido a su falta de apoyo en la guerra de Medio Oriente.
“Rechazamos la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”, escribió Quirno en su cuenta de X, donde habló de una “situación colonial” que persiste en las islas desde la ocupación británica de 1833.
Estados Unidos anunció que no renovará exenciones petroleras a Irán y Rusia
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este viernes que ese país no planea renovar una exención que permite la compra sin sanciones de petróleo y productos petrolíferos rusos que actualmente están en el mar.
El funcionario agregó que la renovación de la exención para el petróleo iraní en el mar está totalmente descartada. “No para los iraníes”, le dijo Bessent a la agencia AP. “Tenemos el bloqueo y no está saliendo petróleo”, añadió.
“Creemos que en los próximos dos o tres días van a tener que empezar a cerrar la producción, lo cual será muy malo para sus pozos”, añadió.
Los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah continúan tras la prórroga del alto el fuego
Las tropas israelíes y los combatientes de Hezbollah continuaron atacándose mutuamente durante todo el viernes, un día después de que se anunciara una prórroga de tres semanas del alto el fuego entre Israel y el Líbano, informó la CNN.
En las ciudades libanesas de Yater y Kafra, al sur del país, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, por sus siglas en inglés) informaron haber atacado lanzacohetes de Hezbollah que “representaban una amenaza para los soldados de las FDI y los civiles israelíes”.
EE.UU. muestra una foto de su destructor haciendo cumplir el bloqueo al parecer interceptando un buque
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés), que coordina las fuerzas estadounidenses en todo Oriente Medio, publicó una imagen de un destructor que aparentemente intercepta a otro buque cerca del estrecho de Ormuz.
El ejército estadounidense ha desviado al menos 33 buques desde que la Casa Blanca levantó el bloqueo el 13 de abril, según informó el CENTCOM.
Netanyahu fue tratado por cáncer de próstata
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó el viernes que se sometió a un tratamiento por cáncer de próstata, en su primer reconocimiento público del diagnóstico, señaló la agencia
Indicó que hace aproximadamente un año y medio se sometió a una cirugía de próstata. Luego, hace dos meses y medio, sus médicos descubrieron un pequeño tumor y se lo trataron con radioterapia en el Hospital Hadassah de Jerusalén. Eso no se anunció en ese momento.
“Pedí retrasar su publicación dos meses para que no se difundiera en el punto álgido de la guerra” contra Irán, dijo el líder israelí de 76 años, con el fin de evitar “más propaganda falsa contra Israel”.
Afirmó que está sano y calificó el tumor como un “problema médico menor”.
El negociador iraní llega a Pakistán mientras espera a los emisarios de EE.UU.
Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra parecen encaminadas a reanudarse este sábado con el envío de negociadores de ambos bandos a Pakistán, aunque sin garantía de diálogos directos, dos semanas después de un primer fracaso, consignó la agencia de noticias AFP.
En paralelo al alto el fuego vigente entre Washington y Teherán, la tregua en Líbano, el otro frente del conflicto, sigue pareciendo igual de precaria.
La capital de Pakistán, que actúa como mediador, espera desde hace días una reanudación de los diálogos entre estadounidenses e iraníes, iniciados hace dos semanas y suspendidos al cabo de unas horas, aunque el cese al fuego fue prolongado unilateralmente desde entonces por Estados Unidos de forma indefinida.
Trump envía a Witkoff y Kushner a Pakistán para nuevas conversaciones con canciller iraní
El presidente estadounidense Donald Trump ha enviado a sus representantes Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán para reunirse con el ministro de Exteriores de Irán, informó el viernes la Casa Blanca, mientras funcionarios paquistaníes presionaban para reactivar las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.
Las conversaciones previstas para el sábado se producen mientras gran parte del mundo está en vilo por una guerra que ha complicado las exportaciones de hidrocarburos a través del estrecho de Ormuz, ha empañado el panorama económico global y ha dejado miles de muertos en todo Oriente Medio.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, llegó a I
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