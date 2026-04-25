Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 25 de abril

El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio ha anunciado que el ministro de Asuntos Exteriores, Badr Abdelatty, conversó por teléfono con el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, sobre cómo impulsar la vía diplomática entre Estados Unidos e Irán, señaló Al Jazeera.

El canciller egipcio Badr Abdelatty Khaled Elfiqi - dpa

En un comunicado publicado en la página oficial de Facebook del ministerio egipcio, se señaló que ambos ministros expresaron su esperanza de una “segunda ronda de negociaciones para ayudar a alcanzar acuerdos que respalden un alto el fuego estable, reduzcan la escalada y creen las condiciones para poner fin al conflicto actual”.