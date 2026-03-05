Por qué China debió bajar sus expectativas de crecimiento económico al menor nivel en 35 años

China redujo su objetivo de crecimiento económico anual a un rango de entre el 4,5% y el 5%, la meta de expansión más baja desde 1991, mientras enfrenta desafíos tanto internos como externos.

Se trata de la primera vez que reduce sus expectativas desde que en 2023 las bajara a “alrededor del 5%”.

Los detalles se dieron a conocer durante la mayor reunión política de China, conocida como las “dos sesiones”, junto con la publicación de algunos detalles del Plan Quinquenal para la segunda economía más grande del mundo.

Pekín busca reestructurar su economía mientras enfrenta problemas como el bajo consumo, la disminución de la población, la continua crisis inmobiliaria, las tensiones comerciales globales y la crisis energética debido a la guerra con Irán.

La manufactura y las exportaciones han impulsado histricamente la economa china.

Un analista chino declaró a la BBC que el objetivo más bajo le da a China “más margen para gestionar la economía” sin verse obligada a asumir grandes compromisos financieros solo para alcanzar una meta precisa.

“China utilizó objetivos flexibles anteriormente, especialmente durante la pandemia, pero no es la norma”, añadió Jason Bedford, del grupo de investigación del Instituto de Asia Oriental.

El evento de dos sesiones, que comenzó el miércoles y suele durar al menos una semana, reúne a los líderes del país en encuentros consecutivos.

Los detalles de la meta de crecimiento económico y sus objetivos en el marco de su último Plan Quinquenal, forman parte de un informe de 46 páginas publicado por el primer ministro Li Qiang, al que tuvo acceso la BBC.

El texto completo del plan, que describirá los objetivos de desarrollo económico de China hasta 2030, se votará durante la clausura del encuentro.

Se espera que los medios estatales lo publiquen uno o dos días después.

Li informó a los delegados que el Plan Quinquenal incluirá inversiones en innovación, industrias de alta tecnología, investigación científica y mayores esfuerzos para impulsar el consumo doméstico.

Sus comentarios subrayan la preocupación de Pekín por la dependencia excesiva del país debido al bajo consumo interno de las exportaciones, además de destacar su ambición de modernizar sus industrias manufactureras.

El informe describe los planes para más de 100 proyectos importantes durante los próximos cinco años para expandir la capacidad industrial de China, con especial atención en la ciencia y la tecnología, el transporte y la energía.

Los principales funcionarios de China se renen para una serie de reuniones en Pekn.

Pekín también dejó clara su ambición de convertirse en una potencia tecnológica mundial, con planes para implementar herramientas de inteligencia artificial (IA) en industrias clave.

China aspira a liderar el impulso hacia la energía verde, reduciendo las emisiones de carbono y mejorando la protección del medio ambiente, escribió Li.

El país también construirá una “sociedad favorable al parto”, mientras aborda las preocupaciones sobre el empleo, la educación y la atención médica, según el informe.

China se enfrenta al envejecimiento de la población y a la caída de las tasas de natalidad, lo que complica los planes de Pekín para impulsar su economía.

En enero, las cifras oficiales mostraron que China alcanzó su objetivo de crecimiento económico del 5% para 2025 en su conjunto.

Sin embargo, Pekín también afirmó que la expansión económica se desaceleró al 4,5% en los últimos tres meses del año, lastrada por el débil gasto interno y una prolongada crisis inmobiliaria.

Más de dos tercios de las provincias chinas redujeron sus ambiciones de crecimiento, ya sea bajando los objetivos o modificando su lenguaje, pasando de aspirar a una tasa superior a un nivel determinado a apuntar a un nivel cercano a ese.

Zhou Zheng, analista de políticas de China Macro Group, afirmó que el nuevo objetivo de crecimiento de Pekín refleja su realismo, al abordar complejos desafíos internos y un entorno comercial global difícil.

El crecimiento económico de China sigue representando un gran logro, dado que abordó simultáneamente importantes problemas profundamente interrelacionados que tomarán tiempo resolver, afirmó Zhou.

Sin embargo, el investigador de la Universidad de Georgetown, Ning Leng, señaló que las cifras de crecimiento de China deben tomarse con cautela, ya que otros datos sugieren un panorama económico más débil. La crisis del sector inmobiliario chino golpeó duramente al país y es una de las principales razones de la debilidad del consumo interno, añadió.

El mercado inmobiliario llegó a representar casi un tercio de la economía china y era una fuente clave de ingresos para los gobiernos locales, muchos de los cuales ahora tienen enormes deudas.

Los problemas del sector también provocaron despidos y recortes salariales en todo el país.

La manufactura y las exportaciones impulsaron la economía china, registrando el mayor superávit comercial de la historia el año pasado (el valor de los bienes y servicios vendidos en el extranjero en comparación con sus importaciones) de US$1.19 billones.

Sin embargo, esto significa que China se volvió particularmente dependiente de las exportaciones para cubrir las necesidades, una debilidad que Estados Unidos percibe, afirmó Ning.

Los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, aumentaron la presión sobre la economía china, dependiente de las exportaciones.

El país respondió invirtiendo enormes recursos en redirigir el comercio a otros países para garantizar la venta de sus productos, lo que apuntala su sector manufacturero, afirmó Ning.

Se espera que Trump visite China en abril y se reúna con el presidente Xi Jinping para sus primeras conversaciones cara a cara este año.

Mientras tanto, la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán significó que Pekín perdió dos fuentes clave de petróleo barato este año. Además, ya no puede acceder al petróleo venezolano después de que Estados Unidos detuviera al presidente Nicolás Maduro en enero.

Pero Pekín destacó que depende mucho menos de los combustibles fósiles ya que desde hace varios años está en transición hacia las energías renovables.

Por Osmond Chia