Trump afirma que debe “participar” en elección del próximo líder iraní

WASHINGTON (AFP).- En el sexto día de conflicto bélico en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que debe “participar” en la elección del próximo líder iraní. “El hijo de [Ali] Khamenei es inaceptable”, dijo al evaluar al posible sucesor del ayatollah asesinado el último sábado durante un ataque conjunto de Israel y EE.UU en Irán.

“El hijo de Khamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy [Rodríguez]”, dijo Trump al medio Axios, estableciendo una comparación con Venezuela, donde la presidenta interina ha cooperado con él bajo amenaza después de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro.

Noticia en desarrollo