Medio Oriente: un analista internacional vaticinó la Tercera Guerra Mundial y anticipó la participación de Rusia y China

“Digan lo que digan, estamos en la puerta de la tercera Guerra Mundial”. Con esas palabras, el analista internacional Mariano Turzi, analizó el sexto día de los enfrentamientos en Medio Oriente que tienen como protagonistas estelares a los ejércitos de Estados Unidos, Israel e Irán. Además, el experto anticipó la participación de Rusia y China en el conflicto bélico.

“Esta es una escalada peligrosísima”, sostuvo Turzi. Luego, agregó: “Y digo escalada porque la Primera Guerra Mundial comenzó con un tiró aislado en Serbia y tres meses después todo el mundo estaba en guerra”.

A su vez, Turzi argumentó que el panorama a nivel global es desesperanzador, “principalmente porque en este conflicto en Medio Oriente el riesgo nuclear es muy cierto”.

La guerra como política

Desde el prisma del experto, “la guerra es la continuación de la política por otros medios. No solo es militar: también persigue objetivos políticos”.

