Por qué el estrecho de Bab el‑Mandeb es clave para el comercio mundial y cómo el avance de los hutíes podría desencadenar una crisis marítima

Los hutíes de Yemen tomaron el control de una isla estratégica en el estrecho de Bab el-Mandeb, afianzando así su dominio sobre esta ruta marítima de importancia mundial que conecta Europa con Asia, según varios informes.

Las autoridades dijeron que las fuerzas progubernamentales se retiraron de la isla de Perim el viernes.

Tras una semana de rápidos avances, los hutíes, respaldados por Irán, controlan ahora toda la costa yemení del mar Rojo.

Un testigo presencial afirmó que hombres armados se estaban “desplegando a lo largo de la costa de Bab el-Mandeb y circulaban en vehículos militares”.

Según fuentes militares, la toma de la isla de Perim se produjo un día después de que los hutíes se apoderaran de la ciudad portuaria de Mokha.

El estrecho de Bab el-Mandeb tiene unos 36 km de ancho y conecta el mar Rojo con el golfo de Adén Gallo Images via Getty

Los residentes de Mokha afirman que los combatientes hutíes entraron en la ciudad tras los intensos enfrentamientos con las fuerzas progubernamentales la noche del miércoles, lo que provocó que muchas familias huyeran de sus hogares.

Un hombre declaró al programa Middle East Lifeline de BBC News Arabic que el suceso llegó sin previo aviso. “El pánico se extendió por toda la zona”, dijo, “obligando a la gente a huir en medio de escenas desgarradoras de heridos tendidos en las calles sin que nadie los ayudara”.

Según los informes, cientos de personas han muerto desde que el grupo lanzó su última ofensiva contra las fuerzas progubernamentales respaldadas por Arabia Saudita hace más de una semana, y las Naciones Unidas han advertido que al menos 46.000 personas han sido desplazadas.

El ministro de Economía de Yibuti, Ilyas Moussa Dawaleh, declaró que 1.400 personas habían cruzado el estrecho hacia su país en tan solo 24 horas debido a los combates.

Esta escalada también ha contribuido a un aumento drástico de los precios del petróleo.

Amenazas para el transporte marítimo saudí

Los hutíes afirmaron no representar ninguna amenaza para el transporte marítimo internacional, reiterando que solo atacarían a los buques procedentes de Arabia Saudita, que ha dependido de esta ruta para sus exportaciones de petróleo desde que la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz.

Combatientes hutíes se transportan en un vehículo por el puerto de Mokha, Sanaa, durante una campaña de reclutamiento el 10 de septiembre EPA

Sin embargo, es probable que las compañías navieras se muestren escépticas, después de que el grupo afirmara anteriormente que solo atacaría buques vinculados a Israel durante la guerra de Gaza, cuando en realidad atacó a muchos sin vínculos aparentes.

Mientras tanto, en una publicación en Telegram, el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, dijo que el grupo anunciará “una operación militar a gran escala y de alto impacto”.

¿Por qué es tan importante Bab el-Mandab?

El estrecho de Bab el-Mandeb se encuentra entre Yemen, en la costa arábiga del mar Rojo, y Yibuti y Eritrea, en la costa africana. El tráfico marítimo procedente del océano Índico y del golfo de Adén debe atravesarlo para acceder al canal de Suez.

Con 115 km de longitud y 36 km de ancho, el estrecho se convirtió en un enlace indispensable para el comercio mundial cuando se inauguró el Canal de Suez en 1869, creando la ruta marítima más corta entre Europa y Asia.

El corredor del Mar Rojo es actualmente uno de los más transitados del mundo, y aproximadamente una cuarta parte del tráfico marítimo mundial pasa por él.

El estrecho de Ormuz, prácticamente cerrado a causa de la guerra, representa el 20% del transporte mundial de petróleo. Un cierre del estrecho de Bab el-Mandeb interrumpiría otro 12% del suministro mundial de petróleo.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, advirtió a los buques saudíes que no transitaran por el Mar Rojo durante un discurso televisado el 11 de septiembre EPA

Antes de que la guerra con Irán interrumpiera el transporte marítimo internacional, aproximadamente cinco millones de barriles de petróleo procedentes de países de Oriente Medio y Asia, con destino a Occidente, transitaban diariamente por esta ruta, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Además, el 8% de los envíos mundiales de gas natural licuado (GNL) transitan por el estrecho, lo que lo convierte en una arteria vital para el suministro energético mundial.

Desde el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, el mar Rojo ha adquirido aún mayor importancia en el comercio mundial.

Arabia Saudita ha comenzado a utilizar Bab el-Mandeb como punto de tránsito para el flujo de petróleo saudí procedente del puerto de Yanbu. Riad envía millones de barriles de crudo al día desde sus yacimientos orientales a través de un oleoducto.

Además del petróleo crudo y el gas, el estrecho de Bab el-Mandab forma parte del principal enlace comercial entre Oriente y Occidente, con decenas de buques de carga que transitan por sus aguas cada día.

Un cierre tendría un efecto similar al de los sucesos de 2021, cuando el buque de carga Ever Given, con bandera panameña, encalló y bloqueó el Canal de Suez.

Esto provocó graves cuellos de botella en las cadenas de suministro globales, lo que se tradujo en mayores costes y retrasos en las entregas de petróleo y una amplia gama de productos.

El papel de los hutíes

Yemen ha sido devastado por una guerra civil que comenzó en 2014, cuando los hutíes derrocaron al gobierno de Saná. El conflicto se intensificó en 2015, después de que la coalición de estados árabes liderada por Arabia Saudita interviniera en un intento por restaurar el poder del gobierno.

Según la ONU, los combates han dejado más de 150.000 muertos y han desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de 22 millones de personas necesitadas de algún tipo de ayuda.

En 2022 se acordó un alto el fuego mediado por la ONU, pero comenzó a desmoronarse en julio, cuando los hutíes, respaldados por Irán, anunciaron un “embargo marítimo” contra Arabia Saudita y comenzaron los ataques con misiles y drones contra aeropuertos, instalaciones petroleras y buques cisterna saudíes en el Mar Rojo.

Combatientes hutíes gritan consignas durante una manifestación de reclutamiento en Saná el 10 de septiembre de 2026 AFP via Getty Images

Según el comunicado, el embargo era una represalia por el bloqueo saudí de puertos y aeropuertos en zonas controladas por los hutíes.

Durante la guerra de Gaza, los hutíes atacaron más de 100 buques mercantes en el estrecho de Bab el-Mandab con misiles y drones, hundiendo dos embarcaciones y matando a cuatro marineros.

En noviembre de 2023, el grupo utilizó un helicóptero para secuestrar un buque de carga de propiedad británica y operado por una flota japonesa en el Mar Rojo.

Aunque los hutíes afirmaron que sus ataques se dirigían únicamente contra barcos con vínculos con Israel, los ataques fueron ampliamente descritos como indiscriminados, lo que llevó a varias de las mayores compañías navieras y petroleras del mundo a suspender el tránsito por la zona.

Esos ataques finalmente cesaron en medio de afirmaciones contrapuestas. Estados Unidos aseguró que los hutíes habían capitulado, mientras que los rebeldes afirmaron que fue Washington quien cedió. Sin embargo, los analistas temen que puedan reanudarse.

Si los hutíes logran controlar el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, Irán obtendría una ventaja en su guerra contra Estados Unidos e Israel, y pondría en mayor riesgo el suministro mundial de petróleo.

El transporte marítimo mundial está bajo presión

Bab el-Mandab significa “la puerta de las lágrimas” o “la puerta del dolor” en árabe. El nombre refleja los peligros que acechan, desde fuertes corrientes y vientos impredecibles hasta la piratería y los conflictos.

Entre 2008 y 2012, el estrecho de Bab el-Mandab y sus aguas circundantes fueron escenario de numerosos ataques piratas, perpetrados principalmente por grupos somalíes que secuestraban a las tripulaciones de los barcos para exigir rescates.

El Ever Given bloqueó el Canal de Suez en 2021 Suez Canal Authority via European Pressphoto Agency

Estos incidentes impulsaron a la comunidad internacional y a las compañías navieras a reforzar la seguridad en la región.

Un bloqueo del paso hoy agravaría aún más la crisis del mercado energético, ya de por sí tensa por la situación en el estrecho de Ormuz.

La interrupción del transporte marítimo en el Golfo ha provocado que los precios del crudo Brent pasen de alrededor de US$70 por barril antes de la crisis a más de US$100.

El comercio mundial, que abarca una amplia gama de bienes —desde productos de consumo hasta productos agrícolas—, también está sufriendo las consecuencias.

Una nueva interrupción en otra ruta marítima podría elevar aún más los precios y agravar las repercusiones económicas del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.