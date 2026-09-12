Es maestra y advierte a los padres de sus alumnos sobre sus intimidades: “Sus hijos me cuentan todo”

El vínculo entre docentes y alumnos suele alcanzar una cercanía particular debido al contacto diario y al entorno de confianza que rodea a los estudiantes durante su etapa escolar. Esta realidad quedó expuesta a través de una docente de Puerto Rico, identificada como Marisel, quien compartió un video en su cuenta de Facebook donde describe su relación con los padres de sus alumnos bajo una premisa singular: ella conoce todos los detalles de la vida privada que ocurre puertas adentro de sus hogares.

La maestra Marisel explicó por qué se considera mejor amiga de los padres de sus alumnos

La educadora, con un tono irónico, advierte a los padres que visiten la escuela con cautela durante la jornada de entrega de calificaciones. En su relato, califica a los tutores como sus “mejores amigos”, aunque admite que nunca cruzó palabras personalmente con gran parte de ellos.

Según la docente, el flujo de información proviene directamente de los niños, quienes comparten con sus profesores diversos aspectos de su rutina doméstica sin filtros. “Yo sé todo lo que pasa en sus casas”, explica Marisel en el material audiovisual. La maestra detalla que los alumnos relatan desde las preferencias alimenticias de los adultos y sus conflictos interpersonales hasta los destinos elegidos para las vacaciones o las supuestas enfermedades que los padres utilizaron como excusa para ausentarse del trabajo.

Con un estilo humorístico, la docente recomienda a los padres que no intenten ocultar la verdad ante los maestros, pues los pequeños actúan como informantes constantes y actualizados. Marisel promete, además, mantener la discreción necesaria sobre las confidencias recibidas, al presentarse como “una tumba que guarda todos sus secretos”. La publicación generó una respuesta inmediata en las redes sociales, donde otros padres y docentes validaron la experiencia. Muchos usuarios confirmaron que esta situación es una constante en las escuelas primarias. Algunos padres compartieron anécdotas, como el caso de una madre que relató: “Mi hijo, literalmente, le dijo a su maestra que se acuesta temprano porque mamá le da unas gomitas que contienen melatonina”. Otra usuaria señaló en los comentarios: “Con mi hija, la docente sabe todo lo que ocurre en mi casa y en la de los vecinos”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.