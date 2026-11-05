Por qué renunció Santiago Peña, el presidente de Paraguay

Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay este jueves. La decisión final ocurrió tras el colapso financiero de Ueno Bank, entidad que administraba 850 millones de dólares en fondos públicos. El presidente comunicó su dimisión mediante un mensaje grabado en la red social X, donde justificó su salida con la búsqueda de paz social y la estabilidad institucional del país.

El colapso financiero de Ueno Bank, el motivo de la renuncia de Santiago Peña Jorge Saenz - AP

La crisis bancaria, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas, fracturó la confianza política en su gestión. El Congreso Nacional comenzó el debate sobre un juicio político por mal desempeño antes de que la dimisión se hiciera oficial. El esquema de poder oficialista, encabezado por el Partido Colorado, retiró su apoyo al mandatario. Horacio Cartes, líder de la fuerza gobernante, cuestionó las acciones del Ejecutivo sobre los fondos públicos. Por su parte, el senador Natalicio Chase reclamó respuestas ante la fragilidad de los ahorros de los jubilados paraguayos.

La oposición advierte que la renuncia busca la obtención de fueros como senador vitalicio, aunque la Fiscalía General del Estado prepara una denuncia penal contra el expresidente. El fiscal Emiliano Rolón Fernández derivó la causa a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Ocho ejecutivos del banco permanecen detenidos por irregularidades patrimoniales.

La movilización evidenció el descontento generalizado con el presidente Santiago Peña Jorge Saenz - AP

El Banco Central del Paraguay intervino la entidad tras detectar créditos otorgados a empresas vinculadas al grupo económico dueño del banco por encima de los límites permitidos. Ueno Bank experimentó un crecimiento acelerado desde su creación a finales de 2023: la entidad tenía cerca de la mitad de la población del país como clientes. Los depósitos del Instituto de Previsión Social alcanzaron los 380 millones de dólares y el presidente Peña mantuvo vínculos previos con la firma hasta marzo de 2025.

Los opositores denuncian un conflicto de intereses por el nombramiento de Carlos Carvallo al frente del Banco Central. Carvallo renunció a su cargo esta semana tras el escándalo financiero. La diputada Rocío Vallejo manifestó que el problema fundamental radica en la pérdida de credibilidad del sistema. El gobierno intentó frenar el impacto económico con el anuncio de cambios en el Banco Central y la promesa de una ley para la devolución de depósitos.

Peña había participado de una cumbre para el Mundial 2030, ya que un partido se jugará en Paraguay @santipenapy

Los ahorristas recibirán pagos limitados según el esquema de garantía vigente. Las manifestaciones en Asunción exigieron la devolución de los fondos y la renuncia del jefe de Estado. La represión policial en las protestas generó un mayor descontento social. El proceso de sucesión constitucional contempla el ascenso del vicepresidente Pedro Alliana, con un mandato que concluirá en 2028. Los legisladores debatieron la posibilidad de rechazar la dimisión para continuar con el juicio político y evitar que el expresidente acceda a protecciones judiciales.

La crisis actual trae a la memoria la destitución de Fernando Lugo en 2012. El Congreso removió a Lugo mediante un juicio político rápido tras la masacre de Curuguaty. Aquel proceso provocó la suspensión de Paraguay en el Mercosur por cuestionamientos sobre las garantías democráticas. El Congreso Nacional evalúa hoy los pasos a seguir ante la renuncia de Peña. El presidente saliente pidió disculpas al pueblo paraguayo pero evitó asumir su responsabilidad directa en la quiebra bancaria.

Por el escándalo de Ueno Bank, un sector busca un juicio político contra Santiago Peña DANIEL DUARTE - AFP

El sistema financiero atraviesa un periodo de incertidumbre absoluta ante la falta de liquidez en las entidades afectadas. La Cámara de Diputados espera la remisión oficial del documento de renuncia para formalizar la transición de mando. El país busca ahora una salida a la tensión social creciente mientras la justicia profundiza la investigación sobre los responsables del fraude bancario y la complicidad política. Este episodio marca un punto de inflexión para el Partido Colorado y la estabilidad del sistema democrático local.

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