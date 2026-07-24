Por un caso de “agresión sexual” destituyen al fiscal de la Corte Penal Internacional, que acusó a Putin y Netanyahu

BRUSELAS.– La Asamblea general de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió el viernes destituir al fiscal general Karim Khan, acusado de agresión sexual contra una integrante de su equipo.

Sus abogados anunciaron que impugnarán la destitución.

Khan ya había dejado sus funciones en mayo del año pasado para defenderse de las acusaciones de una de sus compañeras de trabajo, tras la apertura de una investigación el año anterior.

En una votación secreta celebrada durante una reunión extraordinaria a puerta cerrada en la sede de la ONU en Nueva York, 82 de los 125 Estados miembros votaron a favor de cesar al británico, que rechaza las acusaciones en su contra. La CPI no es un organismo de las Naciones Unidas, pero está vinculada a la organización mundial. Estados Unidos, Israel y Rusia, entre otros países, no forman parte de la CPI, pero votaron por la destitución como miembros de la ONU.

Se requería un mínimo de 63 votos para su destitución.

La CPI no es un organismo de la ONU pero está vinculada a la organización Ted Shaffrey - AP

Khan, de 56 años, fue suspendido el mes pasado por un órgano rector clave de la CPI, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), compuesta por 21 miembros, que convocó la reunión del viernes en la sede de la ONU en Nueva York.

El fiscal general ya había sido apartado del proceso emblemático de la CPI contra el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte por crímenes de lesa humanidad.

Según la agencia Axios, en las últimas semanas, Israel fue el principal impulsor de la votación para destituir al fiscal. Kahn acaparó la atención cuando pidió la detención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y del exministro de Defensa Yoav Gallant por la guerra en Gaza, así como contra varios miembros de Hamas, todos ellos asesinados.

Estados Unidos, en represalia, le impuso sanciones económicas y le prohibió su entrada a territorio estadounidense.

Netanyahu está acusado por crímenes de guerra en Gaza Youssef Abu Watfa - APA Images via ZUMA Press Wire D

Al frente de la CPI desde 2021, el jurista formado en Oxford aceleró significativamente el trabajo de la fiscalía internacional, que se ocupó de los casos de Ucrania, Libia, Sudán y Afganistán. Luego llegó la avalancha de acusaciones de conducta sexual inapropiada.

La CPI también emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin en 2023, acusado del crimen de guerra de deportación y traslado ilegal de niños desde las zonas ocupadas de Ucrania hacia Rusia

Esas acusaciones han exacerbado las tensiones entre los Estados miembros de la CPI, que se encuentra bajo un ataque sin precedentes. La propia presidenta de la Asamblea de los Estados Miembros de la Corte había previsto que la votación se realizaría a puerta cerrada, dada la naturaleza “delicada y compleja” del asunto.

Escalada de intentos

La semana pasada la denunciante reveló por primera vez ante los medios detalles de la agresión que denuncia haber sufrido por parte del ahora exfiscal de la CPI.

La mujer, que fue presentada como Sarah, una abogada de origen malasio, declaró a la cadena CNN que fue víctima de una “escalada de intentos”.

“Es imposible que exista consentimiento cuando hay un desequilibrio de poder de tal magnitud. Lo que mucha gente no entiende es que el señor Khan no era sólo mi jefe, sino el jefe de todo el mundo”, sostuvo.

125 member states of the International Criminal Court have just entered a closed meeting.



Soon they will vote on whether to fire chief prosecutor Karim Khan over charges that he repeatedly sexually assaulted a junior employee.



You need to hear the victim’s harrowing testimony: pic.twitter.com/QqaRaQQ1Za — UN Watch (@UNWatch) July 24, 2026

En una carta abierta publicada esta semana en X, los abogados de Kahn habían llamado a los Estados miembros de la CPI a abstenerse de destituir a su cliente, con el argumento de que no se le habían respetado los procedimientos para su defensa.

Según adujeron, los informes que sustentan la investigación -que aún no se han hecho públicos- no permitían deducir una conducta reprochable.

Y consideraron que si Khan era destituido “todo futuro fiscal tomaría nota de la lección”.

“La independencia conlleva un precio y la maquinaria de la Corte puede volverse contra sus propios responsables” cuando dicha independencia se torna “incómoda”, dijo el equipo de defensa.

De esa forma, aludieron a los casos de gran repercusión mediática tratados por su cliente.

Gideon Sa’ar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, saludó de en X el relevo “largamente largamente esperado” del fiscal.

Al mismo tiempo lo describió como un “corrupto que se apresuró a solicitar órdenes de arresto escandalosas” contra responsables israelíes “para intentar desviar la atención de una falta grave que temía que saliera a la luz”.

Antes de la votación, Stephen Rapp, exembajador estadounidense especializado en crímenes de guerra, había dicho que las pruebas eran “suficientes” para destituir a Khan.

En caso contrario, ello habría destruido “la credibilidad” de la Corte al hacerla “aún más vulnerable a los ataques injustos de Estados Unidos”, comentó.

Agencias AFP y ANSA