Quién era Facundo Rico, el ingeniero argentino asesinado en España por una sospecha de infidelidad

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid, España, por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él. Efectivos de la Policía Nacional recibieron el martes pasado un llamado por un olor muy fuerte a un producto químico en la casa en la que vivía la víctima, de 37 años, y, al ingresar, lo encontraron en el suelo de la cocina con 13 puñaladas en el abdomen, la espalda y el omóplato.

La víctima fue identificada como Facundo Rico, quien residía en el barrio de Las Tablas, en el distrito Fuencarral-El Pardo. Según el medio local El País, el hombre era argentino con nacionalidad española y su residencia se ubicaba en el sexto piso del bloque E de una urbanización ubicada en el número 4 de la calle de Cirauqui.

Rico vivía en España desde hacía más de una década y antes de asentarse en Madrid había vivido en la comunidad autónoma de Extremadura. Según indicó el portero del edificio donde se alojaba, Rico estaba allí desde hacía tres o cuatro años, pero viajaba bastante, con lo cual no era muy conocido por los vecinos. Además, trabajaba como ingeniero experto en energías renovables y alquilaba la vivienda.

Facundo Rico, el ingeniero argentino de 37 años que fue asesinado a puñaladas Facebook

Según el medio El Mundo, en España, el ingeniero había cursado dos másteres y recibido un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre la optimización de la limpieza de plantas fotovoltaicas, que era su principal campo de especialización.

Asimismo, a lo largo de su carrera, Rico pasó por distintos empleos. Ocupó cargos como responsable de proyectos eólicos y fotovoltaicos en países como Uzbekistán y mantenía un alto nivel de vida por su elevado sueldo.

Incluso, había cambiado su puesto de trabajo tan solo dos meses antes de morir. “Con muchas ganas de empezar este nuevo capítulo y afrontar los desafíos que están por venir”, había señalado.

Cuatro días después del crimen, en tanto, los restos de Rico fueron llevados al tanatorio de Fuengirola, en Málaga, donde sus familiares y amigos realizaron el funeral.

El caso

Tal como informó LA NACION, Rico fue hallado muerto en su domicilio el martes de la semana pasada después de recibir 13 puñaladas en el abdomen, la espalda y el omóplato. Tras un aviso de los vecinos a la Policía, sobre la presencia de un olor muy fuerte a un producto químico, los Bomberos se trasladaron la residencia a las 9.50 (hora local) e ingresaron por la ventana debido a que el hombre no respondía.

La urbanización del barrio de Las Tablas en Madrid Google Maps

El olor alertado, por su parte, consistía en un fuerte picor en sus ojos, lo que les hizo sospechar que Rico fue atacado con gas pimienta cuando el victimario ingresó al domicilio. El químico también estaba en las paredes del departamento. En el hogar también encontraron un cuchillo de 20 centímetros y, poco después, el Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación.

Cuando los agentes policiales entraron al departamento, Rico estaba en medio de un paro cardiorrespiratorio. Se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 45 minutos pero no pudieron revivirlo.

Si bien en un principio los investigadores habían contemplado la posibilidad de un suicidio, la descartaron rápidamente. Luego, la hipótesis giró en torno a que el argentino fue asesinado. El presunto autor del crimen fue identificado como A.J., un hombre de 65 años obsesionado con la idea de que su pareja le era infiel con él.

Según las investigaciones, la esposa del agresor -de 50 años- quería separarse de él, por lo que el hombre había investigado el posible involucramiento de terceros y allí habría descubierto que la mujer y Rico iban al mismo gimnasio. A su vez, el atacante se suicidó un día después del crimen, lo que frenó la investigación.