Premio Nobel de la Paz: los principales candidatos para la entrega de este año

La temporada de premios Nobel de este año arrancó mientras la invasión rusa de Ucrania rompió décadas de paz casi ininterrumpida en Europa y aumentó los riesgos de un desastre nuclear, un contexto que puede determinar quién recibirá el premio en la categoría de la paz.

Los herméticos comités de los premios Nobel nunca insinúan quién ganará los premios de medicina, física, química, literatura, economía o paz. Sin embargo, no faltan las causas urgentes que merecen la atención que conlleva ganar el premio más prestigioso del mundo: las guerras en Ucrania y Etiopía, las interrupciones en el suministro de energía y alimentos, el aumento de la desigualdad, la crisis climática, las consecuencias de la pandemia del Covid-19.

Volodimir Zelensky visitó la ciudad de Izyum, en el este de Ucrania Presidencia de Ucrania

Miembros del Parlamento Europeo pidieron que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky y el pueblo de Ucrania sean reconocidos este año por el comité del Premio Nobel de la Paz por su resistencia a la invasión rusa.

Aunque ese deseo es comprensible, esa opción es poco probable porque el comité del Nobel tiene un historial de honrar a las figuras que ponen fin a los conflictos, no a los líderes de la guerra, dijo Dan Smith, director del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ganó en 2019 por conseguir la paz con la vecina Eritrea. Un año después estalló un conflicto mayoritariamente étnico en la región de Tigray del país. Algunos acusan a Abiy de avivar las tensiones, que han dado lugar a atrocidades generalizadas. Los críticos han pedido que se le revoque el Nobel y el comité del mismo ha emitido una rara amonestación contra él.

La activista de Myanmar Aung San Suu Kyi ganó en 1991 por su oposición al régimen militar, pero décadas después se considera que no se ha opuesto a las atrocidades cometidas contra la minoría rohingya, mayoritariamente musulmana.

En algunos años no se ha concedido ningún premio de la paz. Los puso en pausa durante la Primera Guerra Mundial, excepto para honrar al Comité Internacional de la Cruz Roja en 1917. No entregó ninguno de 1939 a 1943 debido a la Segunda Guerra Mundial. En 1948, el año en que murió Gandhi, el Comité Nobel noruego no concedió ningún premio, alegando la falta de un candidato vivo adecuado.

El premio de la paz tampoco confiere siempre protección. El año pasado, los periodistas Maria Ressa, de Filipinas, y Dmitry Muratov, de Rusia, fueron premiados “por su valiente lucha por la libertad de expresión” frente a gobiernos autoritarios. Tras la invasión de Ucrania, el Kremlin ha reprimido aún más a los medios de comunicación independientes, entre ellos a Novaya Gazeta, el periódico independiente más conocido de Rusia. El propio Muratov fue agredido en un tren ruso por un asaltante que le roció con pintura roja, hiriéndole los ojos.

El periodista y Premio Nobel Dmitry Muratov, tras el ataque Agencia AFP

El gobierno filipino ordenó este año el cierre de la organización de noticias de Ressa, Rappler.

El Papa Francisco, la activista por el clima, Greta Thunberg, el presentador británico David Attenborough, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la disidente bielorrusa Sviatlana Tsikhanouskaya, son otros de los nominados al Premio Nobel de la Paz de este año, tras recibir el respaldo de los legisladores noruegos, que tienen un historial de elección del ganador.

Entre los candidatos al galardón también figuran: el Gobierno de Unidad Nacional de Myanmar —formado por opositores al golpe de Estado del año pasado—, y el ministro de Asuntos Exteriores de Tuvalu, Simon Kofe.

Los legisladores noruegos han nominado a un eventual galardonado de la Paz cada año desde 2014 (con la excepción de 2019), incluida una de las dos galardonadas del año pasado, Maria Ressa.

Literatura

El premio de literatura, por su parte, ha sido notoriamente imprevisible. Pocos habían apostado por el ganador del año pasado, el escritor nacido en Zanzíbar y afincado en el Reino Unido, Abdulrazak Gurnah, cuyos libros exploran el impacto personal y social del colonialismo y la migración.

Gurnah es sólo el sexto premio Nobel de literatura nacido en África, y el premio ha sido criticado durante mucho tiempo por estar demasiado centrado en escritores europeos y norteamericanos. También está dominado por los hombres, ya que sólo hay 16 mujeres entre sus 118 galardonados.

Un claro aspirante es Salman Rushdie, el escritor nacido en la India y defensor de la libertad de expresión que pasó años escondido después de que los gobernantes clericales de Irán pidieran su muerte por su novela de 1988 Los versos satánicos. Rushdie, de 75 años, fue apuñalado y gravemente herido en agosto en un festival en el estado de Nueva York.

Escritores leen trabajos seleccionados de Salman Rushdie a una semana del atentado. MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La lista de posibles ganadores incluye a gigantes de la literatura de todo el mundo: El escritor keniano Ngugi Wa Thiong’o, el japonés Haruki Murakami, el noruego Jon Fosse, la antioqueña Jamaica Kincaid y la francesa Annie Ernaux.

Los premios a Gurnah, en 2021, y a la poeta estadounidense Louise Glück, en 2020, han contribuido a que el premio de literatura supere años de polémica y escándalo.

En 2018, el premio se pospuso después de que las acusaciones de abuso sexual sacudieran a la Academia Sueca, que nombra al comité del Nobel de Literatura, y provocaran un éxodo de miembros. La academia se renovó pero se enfrentó a más críticas por dar el premio de literatura de 2019 al austriaco Peter Handke, que ha sido calificado de apologista de los crímenes de guerra serbios.

Los anuncios del Nobel comenzaron el lunes con el premio de fisiología o medicina, seguido por el de física este martes, el de química el miércoles y el de literatura el jueves. El Premio Nobel de la Paz de 2022 se anunciará el 7 de octubre a las 11 (6 de la Argentina) y el de Economía el 10 de octubre.

Los premios están dotados con 10 millones de coronas suecas (casi 900.000 dólares) y se entregarán el 10 de diciembre.

Agencia AP