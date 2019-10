Abiy Ahmed fue distinguido por sus esfuerzos para poner fin a la violencia con la vecina Eritrea Fuente: AP - Crédito: Archivo

El primer ministro etíope Abiy Ahmed Ali fue distinguido con el premio Nobel de la Paz 2019, según anunció esta mañana el comité noruego, "por sus esfuerzos para lograr la paz y la cooperación internacional, y en particular por su iniciativa decisiva para resolver el conflicto fronterizo con la vecina Eritrea".

"Abiy Ahmed dejó en claro que deseaba reanudar las conversaciones de paz con Eritrea. En estrecha cooperación con Isaias Afwerki, el presidente de Eritrea, Abiy Ahmed rápidamente elaboró los principios de un acuerdo de paz para poner fin al largo estancamiento 'sin paz, sin guerra' entre los dos países", indicó hoy Berit Reiss-Andersen, la presidenta del Comité Nobel noruego durante el anuncio.

En los primeros cien días en el gobierno -que asumió en abril de 2018-, Ahmed Ali levantó el estado de emergencia del país, dio amnistía a miles de prisioneros políticos, frenó la censura de los medios, legalizó grupos de oposición prohibidos, destituyó a líderes militares y civiles acusados de corrupción y sumó más mujeres a la vida política y comunitaria etíope.

"Ha tratado de promover la reconciliación, la solidaridad y la justicia social", indicó el comité noruego.

En una entrevista con el diario sudafricano Daily Maverick, Ahmed Ali dijo: "Trabajo siete días a la semana por $300 al mes. No me estoy haciendo rico, pero no estoy corrompido. Tengo una oficina modesta. Estoy aquí porque estoy interesado en hacer el cambio".

"Revolución"

Abiy Ahmed Ali, de 43 años, nació en el pequeño pueblo de Beshasha, en la región etíope de Oromia. Sus padres lo llamaron Abiyot ("revolución"), un nombre muy común para los niños que nacían después de la revolución etíope de 1974, que derrocó a la monarquía e instauró un el régimen comunista.

Ahmed Ali obtuvo una maestría en Liderazgo transformacional, una maestría en administración de empresas y un doctorado del Instituto de Estudios de Paz y Seguridad de la Universidad de Addis Abeba.

El primer ministro está casado con Zinash Tayachew, con quin tuvo tres hijas y adoptó a un hijo.

Abiy Ahmed Ali con la primer ministro de Alemania, Angela Merkel

Cuando juró como el cuarto primer ministro de la República Democrática Federal de Etiopía heredó una sociedad dividida, en todos sus discursos y acciones. Sin embargo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (Unesco),"en sus primeras palabras inspiró esperanza y un renovado sentido colectivo de propósito en aquel país".