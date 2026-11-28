MOSCÚ.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentó este viernes a Perm, un nuevo y poderoso submarino de propulsión nuclear, que cuenta con un arsenal de misiles hipersónicos de última generación. Además, el líder del Kremlin adelantó que el país pretende incorporar cinco más a su flota para 2030.

“Rusia es uno de los pocos países del mundo capaces de construir poderosos submarinos nucleares de este tipo, armas de alcance y relevancia global”, declaró Putin en la presentación del nuevo sumergible en un acto que tuvo lugar en los astilleros Sevmash, en la ciudad de Severodvinsk, en el noroeste del país.

La presentación del sumergible estuvo encabezada por la primera línea militar rusa

Los submarinos de propulsión nuclear son una parte clave de la disuasión nuclear de Rusia, ya que su capacidad de operar de forma encubierta bajo el agua les da la posibilidad de atacar en caso de agresión.

Putin dijo que la Armada recibiría cinco submarinos más para 2030, incluidos tres de la clase Yasen-M, la misma clase que el Perm. Según las palabras del líder del Kremlin, los sumergibles pueden operar “en cualquier parte de los océanos del mundo” y transportan varios tipos de misiles de crucero.

Ceremonia de izamiento del submarino nuclear ruso

Sobre el destino del nuevo Perm, Putin indicó que se incorporará próximamente a la Flota del Pacífico y protegerá las fronteras marítimas y la seguridad de los territorios rusos en el Lejano Oriente y el Ártico, así como la de Rusia en su conjunto.

En otro tramo de su discurso, Putin apuntó que “las decisiones destinadas a incrementar la producción de buques y modernizar los modelos existentes reforzarán la estabilidad económica del sector de la construcción naval, impulsarán el desarrollo de tecnologías avanzadas y podrán contribuir al fortalecimiento de la capacidad de defensa y la soberanía tecnológica de Rusia”.

Al hacer mención a la situación de la Armada luego de la incorporación del submarino, el mandamás del Kremlin señaló estar convencido “de que todos los planes previstos para crear una Armada moderna, potente y equipada con armas de última generación se cumplirán íntegramente y dentro de los plazos establecidos, y de que la seguridad de Rusia y nuestros intereses nacionales en todas las zonas de los océanos del mundo estarán debidamente garantizados”.

Luego de las palabras del líder ruso, tuvo lugar la ceremonia de izamiento de bandera naval de San Andrés, protocolo que marca la transferencia formal del Perm a la Armada de ese país.

Putin brindó un extenso discurso durante la presentación del Perm

El Perm es el quinto submarino de ataque de propulsión nuclear del proyecto 885/885M Yasen-M, considerado el más avanzado de la construcción naval submarina rusa. Además, se trata del proyecto más caro en la historia marítima del país.

Los sumergibles de propulsión nuclear de la clase Yasen desplazan entre 8.600 y 13.800 toneladas -en emersión y sumergido- y alcanzan una velocidad de hasta 31 nudos. En ese sentido, el Perm puede descender hasta 600 metros de profundidad y porta una amplia variedad de misiles de crucero y torpedos teledirigidos, para lo cual disponen de tubos lanzatorpedos verticales que pueden albergar misiles de crucero supersónicos e incluso los misiles hipersónicos 3M22 Tsirkón.

Con información de AFP