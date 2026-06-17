Qantas lanzará el vuelo comercial más largo del mundo

TOLOSA, Francia.- Qantas Airways anunció el miércoles que Londres será el ‌primer destino del vuelo comercial ‌sin ⁠escalas más largo del mundo, un viaje de unas 20 horas desde Sídney que elimina la parada tradicional de ​la “Ruta del Canguro”.

La ⁠aerolínea ⁠australiana tiene previsto comenzar a vender pasajes en febrero y poner en ​marcha los vuelos en octubre de 2027, anunció su presidenta ejecutiva, ‌Vanessa Hudson, en un evento celebrado en ​Tolosa, en Francia.

A new era in travel is almost here. ​



Sydney > London. Non-stop. A world first. ​

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Commencing October 2027 🇦🇺🇬🇧 pic.twitter.com/hbqeEuUCdI — Qantas (@Qantas) June 17, 2026

Los vuelos forman ​parte de la iniciativa “Project Sunrise” de la aerolínea, que también conectará con Nueva York usando aviones Airbus A350-1000ULR modificados, capaces de volar hasta 22 horas con 238 pasajeros.

El anuncio forma parte de una renovación de la flota que comenzó en ​2017, cuando Qantas retó a Airbus y Boeing a desarrollar aviones capaces de realizar rutas ⁠sin escalas de ultralarga distancia desde Australia.

“La distancia que separa a Australia del resto del ‌mundo nunca debería suponer un obstáculo”, dijo Hudson, antes de presentar uno de los aviones Airbus modificados, recién salido del taller de pintura y al que aún no se le han instalado los motores Rolls-Royce XWB-97.

Personal de tierra de Qantas Airways en la pista, cerca de aviones en la terminal doméstica del Aeropuerto Internacional de Sídney DAVID GRAY - AFP

Qantas bautizó el “Proyecto Sunrise” en homenaje a los vuelos de resistencia de la aerolínea durante ‌la Segunda Guerra Mundial, en los que se permanecía en el aire el tiempo suficiente ⁠para ver dos amaneceres.

El objetivo es reducir lo que ‌antes era un viaje de cinco días por la “Ruta del ⁠Canguro” hasta Londres a un único tramo ⁠de entre 19 y 21 horas, dependiendo de la ruta y los vientos.

Qantas usará rutas polares aproximadamente una cuarta parte del tiempo, especialmente durante el invierno boreal. Actualmente, el viaje dura entre 24 y 25 horas vía ‌Singapur.

Se trata de una gran ​apuesta para Qantas, que implica miles de millones de dólares en aviones, mejoras en la cabina e investigación sobre la salud de los pasajeros en vuelos ultralargos.

Agencia Reuters