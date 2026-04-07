Qué dice el mensaje de Trump con el que confirmó un alto al fuego en la guerra en Medio Oriente

A una hora y media de que culminara el plazo del ultimátum de Estados Unidos contra Irán con el que había amenazado “hacer desaparecer a toda una civilización”, Donald Trump compartió un mensaje en su cuenta de Truth Social en el que confirmó un alto el fuego en la guerra en Medio Oriente por al menos dos semanas, gracias a la mediación de Pakistán entre Washington y Teherán.

Según expresó el presidente estadounidense, ambas naciones trabajarán en un acuerdo de 10 puntos propuesto por el régimen con el que buscarán poner fin al conflicto bélico. Por su parte, Irán accedió a reabrir el estrecho de Ormuz durante el tiempo que duren las negociaciones.

Donald Trump anunció que suspenderá por dos semanas un posible bombardeo en Irán

Trump explicó que conversó con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, y el jefe militar de ese país, Asim Munir, y que le solicitaron que “detuviera la fuerza destructiva que iba a ser enviada esta noche a Irán” a cambio de que la “República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz”.

Con este acuerdo sobre la mesa, el líder republicano indicó: “Acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas. ¡Esto será un alto el fuego bilateral!“.

El presidente Donald Trump habla con reporteros en la Casa Blanca en Washington Mark Schiefelbein - AP

No obstante, el mandatario norteamericano sostuvo que la razón de aceptar el cese el fuego es que Washington habría “cumplido y superado todos los objetivos militares” en la región. “Estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre una paz a largo plazo con Irán, y la paz en Medio Oriente”, expresó Trump.

En el texto, además, comentó que la Casa Blanca recibió “una propuesta de 10 puntos por parte de Irán”, que sería “una base viable para negociar”. “Casi todos los puntos de conflicto previos han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo sea finalizado y concretado”, dice el comunicado.

Los precios del petróleo subieron el martes y las acciones cayeron tras los ataques estadounidenses e israelíes contra la importante terminal de exportación de petróleo iraní en la isla de Kharg CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Por último, cierra: “En nombre de los Estados Unidos de América, como presidente, y también representando a los países de Medio Oriente, es un honor tener este problema de larga data cerca de su resolución. ¡Gracias por su atención a este asunto!“.

El mensaje completo de Trump

“Basado en conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, en las que solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que iba a ser enviada esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas. ¡Esto será un alto el fuego bilateral!

La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre una paz a largo plazo con Irán, y la paz en Medio Oriente. Hemos recibido una propuesta de 10 puntos por parte de Irán, y creemos que es una base viable para negociar. Casi todos los puntos de conflicto previos han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo sea finalizado y concretado.

En nombre de los Estados Unidos de América, como presidente, y también representando a los países de Medio Oriente, es un honor tener este problema de larga data cerca de su resolución. ¡Gracias por su atención a este asunto!“.