Condenaron a Airbus y Air France por las muertes del accidente del vuelo Río-París en 2009

PARÍS.- La justicia francesa declaró este jueves culpables a Air France y al fabricante Airbus de homicidios involuntarios, 17 años después del accidente del avión que cubría la ruta Río-París y que costó la vida a 228 personas.

El tribunal de apelación de París se pronunció así contra la decisión de los magistrados de primera instancia que en 2023 decidieron absolver a ambas empresas.

La nueva sentencia consideró a las empresas “únicas responsables” de la mayor tragedia de la aviación francesa y les impone además la multa máxima de 225.000 euros (unos 260.000 dólares).

El 1 de junio de 2009, la aeronave que operaba el vuelo AF447 entre Río de Janeiro y París se estrelló en plena noche cuando sobrevolaba el océano Atlántico, unas horas después de despegar.

A bordo del avión, un A330 de Airbus, iban pasajeros de 33 nacionalidades, entre ellos 61 franceses, 58 brasileños, dos españoles y un argentino. La tripulación de 12 personas estaba compuesta por 11 franceses y un brasileño.

El tribunal correccional de París absolvió en abril de 2023 a Airbus y a Air France del cargo penal de homicidios involuntarios, como pedía la fiscalía, aunque reconoció su responsabilidad civil.

Los restos del avión de Air France que cayó en el Atlántico AFP

Sin embargo, el ministerio público cambió de posición y pidió en noviembre pasado al tribunal de apelación de París que condenara a ambas empresas por homicidios involuntarios.

La investigación

Durante el juicio, Airbus y Air France se defendieron de toda responsabilidad penal y apuntaron a las malas decisiones tomadas por los pilotos en una situación de emergencia.

Una pieza clave en la investigación fueron las cajas negras, recuperadas tras al menos dos años de búsqueda submarina, ya que la aeronave se estrelló en aguas del Atlántico, a unos 1000 kilómetros de las costas brasileñas. Estas confirmaron el origen del accidente: la congelación de las sondas de velocidad Pitot.

Mientras el avión volaba a gran altura en una difícil zona meteorológica cerca del ecuador, la congelación de las sondas provocó indicaciones equivocadas sobre la velocidad y la aeronave cayó. Por ello, Airbus y Air France fueron denunciadas por “homicidio culposo”. La fiscalía identificó, así, errores de Airbus y Air France, que “contribuyeron, de forma cierta, a que se produjera el accidente aéreo”.

Pero el fabricante rechazó toda responsabilidad, aseguró que la congelación de las sondas es normal e inculpó a los pilotos, que no siguieron las consignas previstas para estos casos.

Para la acusación, Airbus subestimó la gravedad de los fallos de las sondas anemométricas y no tomó todas las medidas necesarias para informar con urgencia a las compañías aéreas que las utilizaban.

A Air France se le reprochaba no haber impartido a los pilotos una formación adecuada sobre situaciones de congelación de las sondas Pitot y no haber informado suficientemente a sus tripulaciones.

Nuevas apelaciones

Tras darse a conocer la sentencia judicial, abogados franceses han pronosticado nuevas apelaciones ante el tribunal supremo del país, lo que podría alargar el proceso durante años.

Según el sistema francés, el proceso de apelación del año pasado supuso un juicio completamente nuevo en el que se revisaron las pruebas desde cero. Cualquier nueva apelación tras el veredicto del jueves desplazará el foco de atención de la cabina del AF447 a las complejidades de la ley.

Con información de las agencias Reuters y AFP