Qué dijo Donald Trump tras la captura de Maduro en Venezuela

En un operativo de altísimo impacto global, Donald Trump anunció este sábado 3 de enero que Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladó fuera del país con destino a Nueva York. La acción se dio tras una serie de operaciones militares “a gran escala” lanzadas durante la madrugada contra objetivos estratégicos en distintas ciudades de Venezuela.

El anuncio inicial fue realizado por el propio mandatario norteamericano a través de su red Truth Social. “Estados Unidos llevó a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses”, escribió.

El posteo de Trump

Poco antes del mediodía local, Trump ofreció una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, donde amplió detalles del operativo y delineó cuál será el rol de Washington en la etapa que se abre tras la salida forzada de Maduro del poder. Allí aseguró que Estados Unidos dirigirá Venezuela de manera transitoria hasta que se concrete un cambio político. “Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, afirmó, aunque evitó dar plazos o mencionar nombres propios para ese traspaso.

En ese marco, Trump fue enfático al señalar que no permitirá la continuidad del chavismo bajo otro liderazgo. “No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bien del pueblo venezolano después de décadas de eso. No vamos a permitir que eso suceda”, sostuvo. El presidente norteamericano también advirtió que las fuerzas estadounidenses involucradas en el operativo permanecen en estado de alerta. “Estamos preparados para una segunda ola si fuera necesario”, dijo, al calificar la intervención como “espectacular”.

Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela por el ejercito nortemericano (Foto: X)

Durante su discurso, Trump aseguró que se utilizó un “poder militar estadounidense abrumador”, con acciones coordinadas por aire, tierra y mar, y comparó la operación con otras misiones internacionales llevadas adelante por Estados Unidos en los últimos años. “Ninguna nación en el mundo podría haber logrado lo que Estados Unidos logró ayer. En muy poco tiempo, todas las capacidades militares venezolanas quedaron inutilizadas”, afirmó. Según su relato, gran parte de Caracas quedó a oscuras durante la operación nocturna.

Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, mientras que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, fue el encargado de brindar los detalles técnicos del despliegue militar. Según explicó, la misión se inició a pedido del Departamento de Justicia y contó con la participación de 150 aeronaves. El operativo duró aproximadamente dos horas y veinte minutos.

Se reportaron explosiones en distintos puntos y aviones que sobrevolaban la capital.

Caine confirmó que Maduro y Flores “se rindieron y quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia”. Más tarde, Trump difundió la primera imagen del líder chavista tras su captura, a bordo del USS Iwo Jima. En la foto, Maduro aparece esposado, con los ojos vendados y auriculares, vestido con un conjunto deportivo gris.

En relación con el futuro económico del país, Trump adelantó que empresas estadounidenses repararán la infraestructura petrolera venezolana y comenzarán a generar ingresos. “Vamos a reinvertir. Vendieron nuestro petróleo y tuvimos a un presidente que decidió no hacer nada. Nosotros decidimos hacer algo”, afirmó y dejó en claro que Estados Unidos tendrá un rol central en ese sector estratégico.

