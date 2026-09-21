¿Qué es el “pool” de periodistas televisivos de la Casa Blanca?

NUEVA YORK.– La Casa Blanca se negó a permitir que CNN actuara como representante de la cadena en la filmación de las actividades del presidente Trump el lunes, días después de prohibir a sus periodistas, junto con los de MS NOW y Politico, el acceso a los terrenos de la Casa Blanca.

En respuesta, otras cuatro importantes cadenas de televisión acordaron suspender su cobertura conjunta del Sr. Trump. Cinco cadenas —ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC— han compartido durante mucho tiempo la responsabilidad de ofrecer cobertura televisiva de los eventos presidenciales, dividiendo los costos financieros y distribuyendo las imágenes que luego son difundidas por medios de comunicación de todo el mundo. Las cadenas desempeñan sus funciones por turnos, y CNN tenía previsto cubrir el viaje del Sr. Trump el lunes a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One Julia Demaree Nikhinson - AP

Esta inusual medida colectiva plantea interrogantes sobre cómo y quién cubrirá las actividades diarias del presidente.

Es sumamente inusual que un presidente viaje o celebre actos públicos sin ir acompañado por representantes del grupo de periodistas televisivos.

Pero existen otros grupos que cubren al presidente, con representantes de otros medios de comunicación, incluyendo periodistas de prensa escrita, radio y agencias de noticias, además de fotógrafos. Reporteros y fotógrafos de The New York Times participan en las rotaciones.

Esto es lo que debes saber:

¿Qué es el grupo de prensa?

El grupo de prensa de la Casa Blanca se creó durante el mandato del presidente Dwight D. Eisenhower para resolver un problema práctico: cuando el presidente es noticia en sus viajes o en la Casa Blanca, ¿cuál de los cientos de corresponsales de la Casa Blanca tiene la oportunidad de estar presente?

La solución, desarrollada mediante la cooperación entre organizaciones de noticias y administraciones presidenciales de ambos partidos, fue la creación de un pequeño grupo de corresponsales, operadores de cámara de televisión y fotógrafos que serían los ojos y los oídos del cuerpo de prensa más amplio de la Casa Blanca en esos entornos reducidos.

El presidente Donald Trump saluda a los periodistas mientras camina por el jardín sur de la Casa Blanca Jacquelyn Martin - AP

El acuerdo funcionaba así: la Casa Blanca accedió a permitir que un grupo de periodistas acompañara al presidente en esos lugares, mientras que la elección de los corresponsales que formarían parte del grupo quedó a cargo de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA por sus siglas en inglés). La WHCA, creada en 1914, es una organización independiente cuyos miembros están acreditados para cubrir la información sobre el presidente.

La composición del equipo ha cambiado con el tiempo, pero actualmente incluye tres reporteros de agencias de noticias; dos reporteros de prensa escrita o digital; un reportero de radio; cuatro fotógrafos; y un equipo de televisión, que incluye un productor, un técnico de sonido y un operador de cámara.

¿Quiénes participan en el concurso de televisión?

El grupo de televisión de la Casa Blanca está formado por cinco cadenas: ABC News, CBS News, NBC News, CNN y Fox News. Estas cadenas coordinan un calendario rotativo para obtener imágenes del presidente cada día. Sus miembros comparten esas imágenes entre sí y con sus afiliadas.

También vende las imágenes a otros medios de comunicación; actualmente hay alrededor de una docena de suscriptores, incluido The Times, al servicio de transmisión de la cadena de televisión.

El consorcio de cadenas de televisión está dirigido por ejecutivos de las cinco cadenas. Emitieron la siguiente declaración sobre la prohibición de la Casa Blanca: “El público tiene un interés vital en recibir información precisa e independiente sobre su gobierno. Ninguna administración debería restringir a un medio de comunicación por el simple hecho de oponerse a su cobertura informativa”.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas durante su encuentro con los astronautas del programa Artemis II de la NASA: Victor Glover (de izquierda a derecha), Christina Koch, Reid Wiseman y Jeremy Hansen, en el Despacho Oval de la Casa Blanca Matt Rourke - AP

¿Qué hace realmente el grupo de televisión?

Las actividades de los corresponsales de televisión dependen de la agenda del presidente. Si el presidente se queda en la Casa Blanca, pueden asistir a reuniones en el Despacho Oval u otras dependencias de la Casa Blanca acompañados por sus equipos de cámara. Mientras los camarógrafos graban, los corresponsales suelen hacer preguntas al presidente una vez concluidos los actos oficiales.

En los viajes presidenciales al extranjero, los corresponsales de televisión se apresuran entre ruedas de prensa, sesiones fotográficas diplomáticas, cenas y más. También viajan en el Air Force One y forman parte de caravanas de vehículos.

¿Quién paga toda la logística?

Cada vez que un reportero de prensa sube al Air Force One o viaja en la caravana presidencial, el costo de ese viaje se factura a los medios de comunicación. Los contribuyentes no pagan los gastos de los medios. Los hoteles, la comida, internet y el transporte terrestre también se facturan a los medios de comunicación.

Eso puede resultar costoso. Viajar con el presidente en viajes cortos dentro del país puede costar varios miles de dólares por persona. Los viajes al extranjero a lugares como Asia, África o Europa suelen costar decenas de miles de dólares por persona. Una cadena de televisión que envía a varios periodistas para cubrir un viaje del presidente al extranjero suele gastar más de 100 000 dólares en un viaje de una semana.

Un bloguero individual o un pequeño medio de comunicación en línea a menudo no está en condiciones de asumir esos costos. Y dado que tienen acceso a los informes de las organizaciones más grandes, la mayoría de los periodistas independientes o de menor tamaño deciden —voluntariamente— no participar en el sistema de intercambio de prensa.