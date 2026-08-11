Qué es el “Síndrome de aplastamiento” y por qué no se puede ignorar después de un terremoto como el de Colombia

Tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia y abarcó los distritos de Pereira, Manizales, Buenaventura y Cali, el médico cardiólogo, Jorge Tartaglione explicó en LN+ las consecuencias que tiene el cuerpo humano tras atravesar una emergencia de esta magnitud.

“Tiene una consecuencia inmediata, que es lo que vemos en las imágenes, la deshidratación, la hipotermia. Después tiene una consecuencia un poco más larga, que es la falta de medicamentos, la falta de llegada al lugar”, explicó el especialista.

En cuanto al impacto emocional subrayó: “Esto dura meses o años en la mente de las personas, porque generarán depresión y ansiedad. Hoy en Colombia muy probablemente hay un incremento de personas que sufren infarto y sufren muerte súbita, por lo que se vio en terremotos anteriores”.

Las consecuencias de atravesar un terremoto

El “Síndrome de aplastamiento”

Para ejemplificar lo que viven las personas que sufrieron algún tipo de aplastamiento debido a los derrumbes, el profesional de la salud detalló: “Si a vos se te cae encima de un brazo o una pierna, una pared, cuando posteriormente te van a rescatar y levantan esa pared, empezás a largar lo que estaba aplastado, que es lo que se llama potasio y lo que se llama mioglobina”.

Según Tartaglione, vivir esta situación genera un shock muy grande y muchas personas mueren como consecuencia: “Quedan con mucho miedo de que tengan una réplica posterior”.

Asimismo, alerto sobre el “peligro después”, ya que pueden presentarse infecciones, problemas respiratorios, debido al polvo, los estados de las cloacas y la falta de medicamentos.

Continúan los rescates en Colombia tras el sismo Ivan Valencia - AP

Por otro lado, el especialista subrayó que el impacto no es solo físico, ya que vivir atravesar un fenómeno natural de esta magnitud tiene consecuencias a nivel anímico. “El impacto que te queda en la imagen visual de tu vida es muy difícil de sacarlo, y esto semanas después, no hay rehabilitación, no hay interrupción de tratamientos. Es una consecuencia para el país muy pero muy grande”.

Para concluir, el especialista remarcó el miedo con el que viven los colombianos hoy en día debido a la posibilidad de las réplicas: “Tenés insomnio, no podés dormir, eso se llama estrés postraumático. Pasás del síndrome de aplastamiento al estrés postraumático”, cerró.