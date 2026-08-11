Terremoto en Colombia, EN VIVO: siguen las tareas de rescate a contrarreloj, y hay cientos de muertos y desaparecidos
El epicentro se registró en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a unos 280 kilómetros al oeste de Bogotá, y afectó a gran parte del territorio; las autoridades confirmaron al menos 181 víctimas fatales
El sismo
Inicialmente, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) alertó por una magnitud de 6,7 y una profundidad de 96 kilómetros.
Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), afirmó que el sismo fue de 7,4, lo que luego fue confirmado por el propio el organismo colombiano.
El epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aproximadamente a 20 kilómetros de esa población, en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud. El movimiento fue registrado por 32 estaciones de la red sismológica nacional.
Qué es el “Síndrome de aplastamiento” y por qué no se puede ignorar después de un terremoto como el de Colombia
Tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia y abarcó los distritos de Pereira, Manizales, Buenaventura y Cali, el médico cardiólogo, Jorge Tartaglione explicó en LN+ las consecuencias que tiene el cuerpo humano tras atravesar una emergencia de esta magnitud.
“Tiene una consecuencia inmediata, que es lo que vemos en las imágenes, la deshidratación, la hipotermia. Después tiene una consecuencia un poco más larga, que es la falta de medicamentos, la falta de llegada al lugar”, explicó el especialista.
El mensaje del papa León XIV
El papa León XIV también se refirió a la catástrofe natural y dijo estar “vivamente apenado” por la situación en el país sudamericano, según un telegrama enviado en su nombre por el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.
Andrés Repetto, analista internacional, sobre el presidente colombiano: "Es el reto más importante que quizás tenga que vivir" "
Tras el paso del sismo, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, viajó a la zona afectada y dio un discurso público tras el sismo, luego de una reunión del Comando Unificado de Emergencias, donde confirmó la cifra de fallecidos, las viviendas afectadas e indicó que 18 centros de salud resultaron afectados.
En este marco el analista internacional, Andrés Repetto se refirió al impacto de la emergencia en el gobierno colombiano: “Es el reto más importante que quizás tenga que vivir, en todas las presidencias que recién comienzan”.
“Una catástrofe tan importante. A los tres días de asunción ya tiene esta catástrofe con la que tiene que lidiar”, sumó.
El terremoto, en imágenes
Andrés Folguera, geólogo: “Los terremotos de Colombia, Venezuela y Ecuador nos hacen poner en alerta, y pueden pasar también en la Argentina”
Tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia y abarcó los distritos de Pereira, Manizales, Buenaventura y Cali, los ciudadanos debieron abandonar sus viviendas tras oír las alarmas por la mañana.
En este contexto, el geólogo, Andrés Folguera profundizó en diálogo con LN+, en las causas del fenómeno natural y la magnitud de la emergencia: “Fue un sismo muy profundo, de 100 kilómetros de profundidad”.
Las ofertas internacionales de ayuda
Estados Unidos, aliado del nuevo gobierno, ofreció una ayuda de 15,5 millones de dólares para atender la emergencia.
La presidenta de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen, afirmó que el bloque dispuso su servicio satelital Copernicus para las operaciones de rescate.
La vecina Venezuela, afectada el 24 de junio por un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que causó escenas de destrucción y más de 6000 muertos, ofreció el envío de “rescatistas y de ayuda humanitaria”.
Los mensajes de los famosos tras la emergencia
"No tengo palabras para todo lo que está pasando en este momento"
“Demasiado angustiante, no tengo palabras para todo lo que está pasando en este momento. Estamos intentando sacar los escombros porque acá estaban todos los vendedores de lotería”, dijo a la AFP Juana Marín, una mercadóloga de 25 años que colaboraba con las tareas de rescate frente a la plaza principal.
“Me siento derrotada. Es demasiado triste ver a toda la ciudad así, sabiendo que hay allá gente todavía con vida”, agregó Marín.
Tareas de rescate en un escenario caótico
“Mi ilusión es encontrar a alguien con vida, hacer lo más que se pueda”, dijo Kevin Restrepo a la AFP en Pereira, la ciudad más golpeada. “Es horrible. Todo el mundo está poniendo de su parte, no importa que ya haya caído la noche”, sostuvo.
La ciudad, ubicada en el turístico Eje Cafetero, suma al menos 60 fallecidos, según el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Casi toda Pereira quedó sin electricidad y la gente caminaba por las calles con linternas.
Manizales, Colombia. Terremoto. pic.twitter.com/BzKcaWIHm1— Jupac (@Jupacg) August 10, 2026
El dramático testimonio de un argentino que vivió el terremoto de Colombia: “Estoy shockeado”
Tras el fuerte sismo que sacudió este lunes una amplia región de Colombia y se sintió en varias ciudades del centro y suroeste del país, incluida Bogotá, donde se registraron 111 muertos hasta el momento, Leonel Cerrudo, un argentino que se encontraba en el país, relató a LN+ el momento en que fue despertado por el sismo.
“El susto de mi vida. Había vivido aquí en Cali algunos sismos, pero de cinco puntos, movimientos normales; nosotros en Argentina no estamos acostumbrados, todavía estoy medio shockeado”, sostuvo.
Buscan a miles de sobrevivientes entre los escombros
En una carrera contrarreloj, grupos de rescatistas buscan desde anoche sobrevivientes entre los escombros tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió ayer a Colombia. En un nuevo parte oficial, la administración de Abelardo de la Espriella elevó a 169 el número de víctimas y reportó más de 900 heridos y 2.000 desaparecidos.
Las autoridades locales también advirtieron sobre el derrumbe de un centenar de edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños significativos, en lo que resumieron como el terremoto más fuerte “de la última década”.
Las principales ciudades del oeste de Colombia –entre estas Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Buenaventura– muestran escenas de destrucción después de la embestida del sismo de magnitud 7,4, ocurrido el lunes a las 7.34 hora local (9.34 en la Argentina).
Un geólogo explicó en detalle por qué se produjo el terremoto en Colombia y si puede volver a ocurrir
Un fuerte sismo sacudió este lunes una amplia región de Colombia y se sintió en varias ciudades del centro y suroeste del país, incluida Bogotá, donde habitantes de edificios y conjuntos residenciales evacuaron preventivamente tras la activación de alarmas.
En este contexto, Eduardo Malagnino en comunicación con LN+, explicó como se produjo el sismo: “A medida que se va metiendo esta placa oceánica por abajo de la placa sudamericana, se va trabando. En un momento de se vence esa trabazón que tiene y ahí se produce la ruptura. La ruptura empieza en un punto, se llama foco”.
“Ese es el hipocentro. Y de ahí se despliega a lo largo de una superficie de fallamiento. Ese despliegue a lo largo de esa superficie de fallamiento genera obviamente todo el sistema de simicidad que vas a tener”, explicó el especialista.
El epicentro del movimiento
Las zonas más afectadas
La mayor cantidad de víctimas fatales se registraron en los departamentos de Risaralda, en particular en la ciudad de Pereira, y en Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali.
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, sostuvo que una parte del Hospital Universitario de Cali se derrumbó y hay al menos cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos debajo de los escombros.
Hubo réplicas en distintos distritos y al menos 169 muertos
Un fuerte sismo sacudió el lunes una amplia región de Colombia, que abarca los distritos de Pereira, Manizales, Buenaventura y Cali, y fue sentido en varias ciudades del centro y suroeste del país, incluida Bogotá, donde habitantes de edificios y conjuntos residenciales debieron evacuar preventivamente sus hogares tras la activación de alarmas. El flamante presidente Abelardo de la Espriella viajó a la zona afectada y las autoridades confirmaron la muerte de al menos 169 personas y cientos de heridos de gravedad.
Las autoridades locales también advirtieron sobre el derrumbe de más de 165 edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños significativos, en lo que resumieron como el terremoto más fuerte “de la última década”.
- 1
Un “infierno de drones”, la táctica de defensa que podría frenar la invasión de China a Taiwán
- 2
Cómo una entrada de diario me ayudó a resolver un cruel asesinato
- 3
El nuevo presidente de Colombia fue puesto a prueba de inmediato
- 4
Trump respaldó a Infantino ante la posibilidad de que pierda su cargo: “La FIFA cometería un grave error”