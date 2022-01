Una tormenta “bombogénesis” afecta el noreste de Estados Unidos con fuertes vientos, cortes de energía y precipitación que podría ser histórica. Cerca de 75 millones de personas estarán en el camino del ciclón, amenaza que fue tomada seriamente por los gobiernos de los estados que serán golpeados.

“Podría poner en peligro la vida”, advirtió este sábado la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien sugirió a la población quedarse en casa “con un empaque de seis cervezas mientras esperan”.

Qué es la "bombogénesis", el fenómeno meteorológico que azota Estados Unidos.

El país no se enfrenta a un fenómeno similar desde hace cuatro años. Los meteorólogos afirman que la tormenta, también conocida como nor’easter, puede cubrir el área de Boston con hasta 61 cm (2 pies) de nieve. Mientras, ya se registraron 30 cm (1 pie) de nieve en partes de Nueva York. El récord actual de acumulación es 70 cm (27,6 pulgadas) en 24 horas y se estableció en 2003. Además, pronosticaron ráfagas de 96 a120 km/h ( 60-75 mph) a lo largo de la costa. Ante esto, más de 5.000 vuelos estadounidenses fueron cancelados para el fin de semana.

Qué es la "bombogénesis", el fenómeno meteorológico que azota Estados Unidos.

¿Qué es la “bombogénesis”?

La “bombogénesis” se da cuando una tormenta se intensifica de manera rápida, algo que sucede en las latitudes medias de la atmósfera, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA).

Ocurre cuando la presión atmosférica en el ciclón cae al menos 24 milibares en un período de 24 horas. “Esto puede suceder cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire cálido, como el aire sobre las aguas cálidas del océano”, explica la agencia gubernamental en su página web.

La "bombogénesis" se da cuando una tormenta se intensifica de manera rápida.

La costa este de EE. UU. es una de las regiones donde la bombogénesis es común, dijo a The Conversation la meteoróloga Esther Mullens. “Esto se debe a que las tormentas en las latitudes medias, una zona templada al norte de los trópicos que incluye todo el territorio continental de EE. UU., extraen su energía de los grandes contrastes de temperatura”, detalló la experta.

La ciudad de Nueva York trabaja en la limpieza de nieve en las calles.

El término es muy popular entre los meteorólogos, quienes en ocasiones también usan “ciclón bomba”, aunque algunos consideran que es “alarmista”. Estos fenómenos naturales pueden adquirir características parecidas a un huracán, como vientos fuertes, precipitación y hasta un centro que podría parecer un “ojo”.

Horas críticas durante la noche

Las condiciones del tiempo estarán deterioradas durante la noche del sábado, dijo a The New York Times el meteorólogo Bryce Williams. Y enfatizó: “Si no tenés que estar fuera de casa, quedate hasta el domingo”.

Se espera que los vientos se fortalezcan y que posiblemente alcancen fuerzas parecidas a las de un huracán, según el Servicio Nacional de Meteorología del país.

Se espera que los vientos se fortalezcan y que posiblemente alcancen fuerzas parecidas a las de un huracán, según el Servicio Nacional de Meteorología del país.

Ante esto, toda la costa este está bajo advertencia de tormenta de nieve, la primera desde 2018.

Los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Rhode Island y Virginia declararon estados de emergencia y pidieron a los residentes que se mantuvieran alejados de las carreteras.

Vehículos de Emergencia en Charlotte, Carolina del Norte.

El alcalde de la ciudad Nueva York, Eric Adams, canceló las cenas al aire libre para el sábado, así como las citas para vacunas.

En tanto, la policía de Atlantic City en Nueva Jersey suplicó a los residentes: “No hagan las cosas más difíciles para nuestros socorristas al aventurarse a salir”.

En Connecticut, las operaciones de autobuses quedaron suspendidas hasta el domingo, mientras que el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, anunció el cierre de varios puentes debido a “condiciones peligrosas”.

También, se espera que Florida experimente algunas de sus temperaturas más frías en años. Ciudades como Orlando podrían experimentar 0°C durante la noche y Miami hasta 10°C., según The Weather Channel.