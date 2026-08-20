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Qué se sabe del sismo de Perú

El movimiento telúrico se registró cerca de las 13 (hora local) y tuvo una profundidad de 108 kilómetros; hasta el momento no se reportaron víctimas ni daños materiales

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El epicentro se registró a 35 kilómetros de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas
El epicentro se registró a 35 kilómetros de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas

Un sismo y terremoto de magnitud preliminar 6,7 se registró este jueves en el sur de Perú. Según indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento telúrico se registró cerca de las 13 (hora local) y el epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas. Hasta el momento no se reportaron víctimas ni daños materiales.

El mapa del terremoto en Perú por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)
El mapa del terremoto en Perú por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)

El temblor tuvo una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad máxima de III-IV en Coracora. Las coordenadas del epicentro fueron establecidas en una latitud de -14,70 y una longitud de -73,78.

El temblor se sintió en varios puntos del sur del país, incluidos Ica y Arequipa. Poco después del sismo, empezaron a difundirse en redes sociales videos relacionados con el evento.

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