“No soy socialista”: el “Mamdani de Michigan” se desliga de las comparaciones con el alcalde de Nueva York

El triunfo de Abdul El-Sayed en las primarias para el Senado en Michigan abrió un debate sobre el peso del ala progresista dentro del Partido Demócrata. Respaldado por figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, el candidato quedó rápidamente bajo el foco de sus adversarios, que buscaron asociarlo con el socialismo e incluso compararlo con Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York.

Abdul El-Sayed rechaza las etiquetas y responde a las comparaciones con Mamdani

Según informó Fox News, durante una entrevista con la conductora Jen Psaki, El-Sayed fue consultado sobre una supuesta contradicción entre sus vínculos con referentes de la izquierda estadounidense y su insistencia en no definirse como socialista.

La periodista mencionó que el candidato protagoniza un anuncio de campaña junto a Ocasio-Cortez y recordó su cercanía política con Sanders, ambos dirigentes identificados con el movimiento socialista democrático.

Ante esa consulta, El-Sayed respondió de forma categórica: “Simplemente, no soy socialista”. “Creo en la ciencia. Para mí, hay que obtener resultados”, afirmó el candidato y aseguró que su enfoque político no parte de una ideología, sino de la búsqueda de resultados.

En esa misma entrevista, sostuvo que muchas de las políticas que impulsa, como un sistema de salud universal o reformas al funcionamiento del sistema financiero, responden a estudios y evidencias antes que a definiciones doctrinarias.

Michigan como escenario de una disputa interna del Partido Demócrata

La nominación demócrata para el Senado se resolvió en una competencia muy ajustada frente a la congresista Haley Stevens, representante del sector más moderado del partido. De acuerdo con NPR, el conteo de votos se extendió durante toda la noche hasta que se confirmó la victoria de El-Sayed por un margen estrecho.

Con ese resultado, el epidemiólogo y exdirector de Salud de Detroit se convirtió en el candidato demócrata que enfrentará al republicano Mike Rogers en las elecciones generales por la banca que dejará vacante el senador Gary Peters, el próximo 3 de noviembre. La contienda es considerada estratégica porque los demócratas buscan recuperar el control del Senado.

En declaraciones a NPR, poco antes de que se oficializara el resultado, El-Sayed se refirió a la contienda. “Sabemos que para derrotar al trumpismo tenemos que derrotar al candidato elegido por Trump”, manifestó en referencia a Rogers.

Las críticas de Trump tras la victoria de El-Sayed en Michigan

Luego de conocerse el resultado de las primarias, el presidente Donald Trump utilizó su cuenta en Truth Social para cargar con dureza contra el candidato demócrata. El mandatario calificó a El-Sayed como “un comunista perdedor” y sostuvo que su nominación representa una buena noticia para las posibilidades electorales del Partido Republicano.

En uno de sus mensajes, Trump escribió: “Excelentes noticias para el Partido Republicano. El-Sayed, un comunista perdedor que odia a los judíos e Israel, es el favorito para ganar su contienda”. Además, sostuvo que el fortalecimiento del sector progresista llevará al Partido Demócrata hacia posiciones que considera cada vez más extremas.

Tras conocerse el resultado, el presidente Trump descalificó a El-Sayed en redes sociales catalogándolo como un "comunista perdedor" Truth Social @realDonaldTrump

El presidente estadounidense también afirmó que las encuestas no habían anticipado correctamente el desempeño electoral del candidato y sostuvo que ese resultado favorece la estrategia republicana de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Trump vuelve a denunciar irregularidades electorales en Michigan

El republicano también volvió a cuestionar el proceso electoral en el condado de Wayne. Sin presentar pruebas, insinuó que podrían producirse irregularidades durante la elección general y repitió denuncias sobre un supuesto exceso de votos respecto de la cantidad de votantes registrados.

Trump también cuestionó el proceso electoral en el condado de Wayne Truth Social @realDonaldTrump

En otra publicación, el mandatario escribió: “En el condado de Wayne ocurren milagros, como que se emitan muchos más votos que votantes”, y volvió a advertir sobre la posibilidad de una elección manipulada en noviembre. También llamó a respaldar la candidatura de Mike Rogers para impedir el avance demócrata en el estado.