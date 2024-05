Escándalo en un cine de España: dos hombres se tomaron a golpes de puño mientras se proyectaba la película Garfield

Escuchar

Un grupo de espectadores que estaba viendo la película Garfield en un cine en León, España, vivió un momento de extrema tensión cuando dos hombres se tomaron a golpes de puño en plena función. El momento fue de tal violencia que hubo niños que no pudieron evitar llorar al presenciar la pelea que se fue tornando cada vez más vehemente. Uno de los protagonistas, un reconocido boxeador español, aseguró que defendió a una mujer que había sido insultada y golpeada por su pareja. “Estoy en contra de la violencia de género y esto no se puede consentir”, resaltó en un video.

Algunos testigos dejaron de ver la filmación, que seguía proyectándose en uno de los cines Odeón, para grabar la situación. En principio, fue filmado un hombre que le gritaba a una mujer de manera desaforada. Fue entonces que otro espectador - que después se supo era Antonio Barrul, un boxeador - intercedió para pedirle que se calmara. Pero como los insultos no se detenían, el espectador decidió enfrentar al atacante a golpes de puño.

“Fui con mi mujer y mis dos hijos a ver la película y había una pareja con un niño; era un hombre demasiado violento contra su mujer”, comenzó a narrar Barrul en un video subido a las redes sociales. Dijo que el agresor tenía amenazas en su haber sobre la víctima y aunque ella quería separarse él prosiguió con el ataque.

“A la media hora de la película él se levantó y enganchó a su mujer por el cuello. La zarandeó y en el forcejeo le pegó un golpe a una niña, entonces no me pude contener más”, prosiguió en su relato el boxeador. Contó que entonces decidió levantarse para decirle que se fuera, que había menores de edad en la sala. “Se volvió loco y arremetió todo contra mí. Me empezó a amenazar, a insultar. Traté de controlarme porque mi mujer, que estaba llorando, me agarró del brazo y me dijo que me sentase”, agregó el hombre.

Barrul explicó que fue en ese momento en que el agresor dejó su butaca y bajó al pie de la pantalla: “Desde ahí, comenzó a insultarme y agredirme de una manera muy grande”. El boxeador quedó filmado cuando bajó él también para reclamarle que se retirara del lugar. “Le pedí a la gente del cine que fuera por el personal de seguridad”, dijo.

“Me entró un impulso. Pensé que ya había golpeado a la mujer, a una niña, que mi señora y mis hijos estaban llorando. No me pude contener más. Estoy en contra de la violencia de género y esto no se puede consentir”, agregó el deportista.

Tal como lo hiciera en el cine, el deportista volvió a pedir disculpas que le tocó protagonizar, sobre todo a los niños que estaban en la sala y que terminaron llorando tras la violenta situación, “pero a un maltratador no hay que darle ningún tipo de pie”.

Finalmente, el resto del público en el cine terminó aplaudiendo y felicitando al hombre que detuvo al agresor y lo felicitó por haber manejado la situación tal como lo hizo.

LA NACION