Con carne cruda: el drástico cambio que Mike Tyson hizo en su dieta para regresar al boxeo a los 58 años

El mundo del boxeo está a la expectativa ante el regreso de una leyenda: Mike Tyson, que se prepara a base de una dieta estricta y un régimen de abstinencias para subirse al cuadrilátero una vez más. Tras casi 20 años de inactividad, se enfrentará al youtuber y reciente pugilista profesional Jake Paul, de 27 años, en un evento estelar programado para el 20 de julio en el estadio AT&T de Arlington, Texas. Para el momento de la pelea, el legendario deportista oriundo de Nueva York tendrá 58 años.

En una reciente entrevista con The Damon Elliott Show, Mike Tyson reveló algunos detalles sobre cómo es su preparación de cara a la velada histórica. Además de una rutina de ejercicios y alimentación saludable, incluyó una estricta abstinencia de marihuana y relaciones sexuales. “Hace dos semanas y media que no fumo. Además, no he tenido relaciones sexuales durante dos semanas y media”, sorprendió el exboxeador, que en su pasado ha estado involucrado en varias polémicas por adicciones.

La dieta de Mike Tyson antes de pelear contra Jake Paul

Sin embargo, el cambio más drástico que llevó a cabo en su vida de cara al enfrentamiento contra Jake Paul fue su dieta. En una entrevista con Forbes Life, profundizó al respecto y explicó que ha adoptado un enfoque completamente nuevo en cuanto a su alimentación. Después de años de excesos y una alimentación poco saludable, decidió implementar un estricto plan de comidas para llegar a su mejor forma física.

Tyson, que no ha competido oficialmente desde su derrota ante Kevin McBride, en 2005, incluyó carne cruda en su plan alimentario, un cambio sorprendente para alguien que anteriormente había seguido una dieta vegana. “¿En serio, Mike? ¿Estás comiendo carne cruda?”, preguntó Damon Elliott. Por su parte, el mítico boxeador replicó: “Voy a tener que comerlo ahora porque mi oponente va a ser carne cruda”.

Al margen de su dieta, también apuesta a un exigente entrenamiento en el gimnasio. Así lo deja ver en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene casi 29 millones de seguidores. En esa red social, comparte varios videos donde se lo ve con los guantes puestos, practicando combinaciones explosivas de golpes, tal como en su mejor época.

Mike Tyson vuelve al ring este año en un enfrentamiento histórico contra Jake Paul

¿Dónde se puede ver la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul?

El Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés) le confirmó a CNN que la pelea entre Tyson y Paul ha sido aprobada como un combate profesional con ciertas exenciones, lo que significa que la pelea está programada para durar ocho rounds de dos minutos de duración, en lugar de tres minutos como en los combates oficiales.

El escenario para este enfrentamiento épico es el estadio AT&T en Arlington, en Texas. Se trata del hogar de los Dallas Cowboys de la NFL, con una capacidad para 80.000 personas. Esta pelea está programada para el 20 de julio de 2024 y podrá verse a través de Netflix. Será la primera vez que la plataforma de streaming transmita en vivo un combate de boxeo.

