Los equipos de rescate de Brasil continúan la búsqueda de Keila Daiana Da Costa, una joven argentina de 24 años que desapareció tras ser arrastrada por la corriente del río Indaiá, en el municipio de Ubatuba, sobre la costa norte del estado de San Pablo. El episodio ocurrió el domingo por la noche, cuando circulaba en moto junto a su pareja, Enzo Antônio, de 30 años, quien fue encontrado muerto este lunes.

Keila nació en Terciado Paraíso, una localidad perteneciente al municipio de San Pedro, en la provincia de Misiones. Hace aproximadamente dos años decidió instalarse en Brasil, donde ya residía su hermano Santiago Da Costa, de 31 años, quien se había mudado a Ubatuba en busca de una nueva etapa de su vida.

En diálogo con LA NACION, Santiago relató que su hermana se encontraba junto a su novio cuando ambos fueron sorprendidos por la crecida del cauce, producto de las intensas precipitaciones que azotaron la región durante el fin de semana.

Continúa la búsqueda de Keila Daiana Da Costa la joven argentina que fue arrastrada por un río en Brasil Gentileza

Según reconstruyeron medios brasileños, entre ellos G1 Globo, la pareja circulaba por el puente Casanga, ubicado en el barrio homónimo, cuando la fuerza del agua los arrastró hacia el interior del río. Un testigo escuchó los gritos de auxilio en medio del temporal, pero no pudo intervenir debido a la intensidad de la corriente. Poco después, las autoridades localizaron la motocicleta semisumergida en el cauce.

El lunes, los rescatistas encontraron el cuerpo sin vida de Enzo Antônio en inmediaciones del barrio Casanga. Desde entonces, los esfuerzos se concentran en dar con el paradero de la joven argentina. Tras las interrupciones nocturnas del lunes y del martes, las tareas se reanudaron el miércoles 25 de noviembre por la mañana. Del operativo participan efectivos del Grupo de Bomberos Marítimos (GBMar) y del 11.º Grupo de Bomberos, quienes utilizan embarcaciones, motos acuáticas y drones para recorrer la zona.

Keila se encuentra desaparecida desde el domingo 22 de noviembre (Foto: LA NACION)

Uno de los principales obstáculos que enfrentan los especialistas es la escasa visibilidad bajo el agua, debido a la acumulación de vegetación y otros elementos arrastrados por la corriente. Si bien la disminución del nivel del río Indaiá podría favorecer las tareas de rastrillaje, la persistencia de las precipitaciones amenaza con complicar nuevamente el operativo.

En medio de la incertidumbre y el dolor por la muerte de su cuñado, Santiago manifestó que la familia continúa a la espera de novedades. “No perdemos las esperanzas de encontrar a Keila. Hoy la búsqueda será más intensa, pero sigue la lluvia y eso lo dificulta todo un poco”, explicó.

Keila mostraba en sus redes sociales su vida en Brasil (Foto: Facebook)

En redes sociales, Keila compartía fotos de sus caminatas en la playa y de sus primeros meses disfrutando del país vecino que había elegido para desarrollarse. Además, contaba con un emprendimiento de alquileres en Terciado Paraíso y era amante de la música.