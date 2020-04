Realeza: Harry contó qué es lo que más extraña desde que se alejó de la Corona

La pareja, que decidió este año abandonar sus deberes reales, se encuentra consternada por la pandemia y Harry admitió nostalgia por su pasado. Fuente: LA NACION

A finales de marzo, Reino Unido vivió un momento único y doloros cuando el príncipe Harry y su esposa, la actriz Meghan Markle , finalmente decidieron dejar la familia real .

Pero, a menos de dos meses de esta decisión, el duque de Sussex admitió a su círculo íntimo que "no puede creer" lo que sucedió desde que decidió renunciar como miembro de la realeza y que "extraña la camaradería" de la vida de las Fuerzas Armadas .

Es que el hijo menor de Diana y Carlos se vio obligado a renunciar a sus funciones militares después de abandonar su país natal en enero. El joven, de 35 años, pasó más de diez años en el Ejército, donde era conocido como " Capitán Gales ".

Una fuente cercana a él detalló al diario de The Telegraph : "Harry le ha dicho a sus amigos que realmente extraña el Ejército y sus compromisos militares. Echa de menos la camaradería de estar en las fuerzas. Le ha estado diciendo a sus amigos que todavía no puede creer que esto haya sucedido. No puede creer que su vida se haya puesto patas arriba".

"Estaba en un lugar feliz cuando estaba sirviendo en el ejército, luego conoció a Meghan y, desde entonces, la vida ha sido excelente. Pero no creo que haya previsto que las cosas salieran como lo hicieron -agregó el informante anónimo-. Por supuesto que no culpa a Meghan. Hay una sensación de que podría haber estado mejor protegido si todavía estuviera en el Ejército".

Como parte del acuerdo al que llegó con su familia en el marco del Megxit , Harry renunció a ser tratado como "su alteza real" y a su título honorario de Capitán de la Marina británica que obtuvo en 2017. Sin embargo, le permitieron conservar las medallas que recibió tras dos giras en Afganistán.

Tras abandonar Reino Unido y pasar algunos días en Canadá, la pareja estableció un hogar permanente en California junto a su hijo Archie .