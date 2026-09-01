Reino Unido respondió a la declaración de Trump y ratificó la soberanía sobre las islas Malvinas

Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump lanzara una advertencia a Reino Unido al asegurar que su administración podría retirarle el apoyo en medio de la disputa con la Argentina por la soberanía de las islas Malvinas, un vocero del gobierno británico ratificó la soberanía sobre el territorio argentino y aseguró que su postura es “clarísima”.

“Los habitantes de las Islas Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro. Expresaron su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable”, afirmó el funcionario del primer ministro Andy Burnham en declaraciones consignadas por el medio inglés The Guardian.

Las palabras de Trump tuvieron lugar luego de que la semana pasada el diario británico The Telegraph revelara que Estados Unidos, a través de funcionarios del Pentágono, había amenazado a Reino Unido con cambiar su posicionamiento sobre las Malvinas en caso de que el gobierno no aumentara el gasto en Defensa.

En esta misma línea, este martes el portavoz aseguró que el primer ministro dejó en claro desde su primer día en el cargo —que asumió el pasado 20 de julio— que cumplirá con sus “compromisos internacionales con sus aliados en materia de gasto en defensa” y que “no cambió de opinión al respecto”.

El primer ministro británico, Andy Burnham Kirsty Wigglesworth - AP

Según el medio británico, el conflicto con Trump se produjo tras supuestas versiones que apuntaban a que John Healey, ministro de Hacienda británico, iba a abandonar el compromiso previo de Reino Unido de destinar el 3% de su PIB al gasto en defensa para 2030, cuando presente su primer presupuesto el 28 de octubre.

La amenaza de Trump

Las declaraciones de Trump fueron pronunciadas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca este lunes. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió el republicano ante la consulta de un periodista en el Salón Oval. Fue la primera vez que se pronunció en ese sentido sobre la postura estadounidense en el diferendo entre el Reino Unido y la Argentina.

De acuerdo al artículo publicado por The Telegraph, la advertencia estadounidense de modificar su postura sobre las Malvinas figura entre una serie de medidas que analizan altos funcionarios del Pentágono para así incentivar a que los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) lleven al 5% de su PBI la inversión en materia de defensa, como pretende Trump.

Reporter: Are you reviewing the U.S. position on the Falkland Islands?



Trump: I always review every position. That's just one of many. pic.twitter.com/xfrN2LX4oN — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026

Al ser consultado sobre esa versión periodística, el viernes pasado, un vocero del Departamento de Estado señaló a LA NACION que la posición del gobierno con respecto a las islas “sigue siendo de neutralidad”.

“Reconocemos que existen reclamos de soberanía contrapuestos entre la Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no adoptamos ninguna postura con respecto a los reclamos de soberanía de ninguna de las partes”, explicó el vocero.

En caso de que Washington revise su posición, como sugirió Trump, la Argentina sumaría un aliado de enorme peso político para su histórico reclamo sobre las islas. Además, supondría un fuerte revés para las relaciones de Washington con Londres, que estuvieron bajo tensión en el último tiempo.