Andrew Sabisky, pasó un corto tiempo en Downing Street antes de ser obligado a presentar su renuncia por el escándalo que causaron sus comentarios Fuente: Reuters

LONDRES (Reuters).- Ante el escándalo por sus comentarios a favor de la eugenesia, entre otros, un asesor del premier británico Boris Johnson se vio obligado a renunciar. Andrew Sabisky, de 27 años, había sido contratado luego de que Dominic Cummings, la mano derecha de Johnson, sugiriera que al gobierno le hacían falta "raros y marginales con habilidades inusuales".

Los dichos de Sabisky, que van desde la defensa del darwinismo social hasta el apoyo a la idea de que los negros son menos inteligentes que los blancos, fueron publicados por The Mail on Sunday. El rechazo fue inmediato y llevó a que legisladores laboristas y conservadores exigieran su renuncia.

"La presencia de Andrew Sabisky en el número 10 empobrece la imagen del gobierno y no hay manera de defenderla. Tiene que irse. No hay problema con los "raros" y los "marginales", pero por favor que no ofendan sin razón", tuiteó el conservador William Wragg antes de la renuncia de Sabisky.

Por su parte, Sabisky no mostró ningún tipo de arrepentimiento por sus declaraciones y acusó a los medios de "citar selectivamente" para hacerlo quedar mal. "La histeria mediática sobre mis cosas viejas en internet es una locura, pero yo quería ayudar al gobierno de Su Majestad, no ser una distracción. En consecuencia, decidí renunciar como contratista", anunció el exasesor en su cuenta de Twitter.

Los increíbles comentarios de Sabisky

El joven era uno de los más recientes contratados por Downing Street. Había llegado al puesto de asesor de la mano de Cummings. The Guardian compiló algunas de las citas más controversiales, fechadas entre 2014 y 2016:

"Hay excelentes razones para pensar que las muy reales diferencias raciales en inteligencia son significativamente -incluso mayoritariamente- genéticas en su origen, aunque el grado [en que lo son] es, por supuesto, un tema muy serio de debate académico".

son significativamente -incluso mayoritariamente- genéticas en su origen, aunque el grado [en que lo son] es, por supuesto, un tema muy serio de debate académico". "Si el coeficiente intelectual (CI) promedio de un afroamericano (basado en un siglo de datos) es de alrededor de 85, comparado con el CI promedio de 100 de un blanco americano, entonces si el CI está distribuido normalmente (y lo está) vas a ver un porcentaje mucho mayor de negros que de blancos con un CI de 75 o menos , y en este punto estamos cerca del límite típico de retraso mental leve".

, y en este punto estamos cerca del límite típico de retraso mental leve". "Una manera de evitar el problema de que los embarazos no planeados crean una clase baje permanente sería aplicar un consumo universal de anticonceptivos de largo plazo al comienzo de la pubertad. Las leyes de vacunación son un precedente, yo diría".