Renunció el ministro del Interior de Paraguay tras el escándalo financiero desatado por el colapso de Ueno Bank

El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera Escudero, renunció a su cargo como funcionario nacional a través de una carta presentada ante el Poder Ejecutivo tras el escándalo financiero desatado por el colapso de Ueno Bank y horas después de que el presidente Santiago Peña aceptará comparecer ante la Justicia en un eventual juicio político.

La salida de Riera fue oficializada mediante el Decreto N.º 7199, donde se le agradeció por los servicios prestados y se nombró como reemplazante, de forma interina, al viceministerio de Seguridad Interna, Carlos Humberto Benítez González.

De esta forma, el exfuncionario recupera su banca en el Senado en la antesala de la sesión pautada para este viernes a las 10 donde se decidirá si se avanza con un juicio político contra el presidente, según informó el medio local ABC.

El decreto con el que se oficializó la salida de Enrique Riera como ministro del Interior

Previo a su renuncia, Riera fue el encargado de entregar en el Congreso la carta por la cual Peña presentaba su dimisión al frente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, este recurso no fue aceptado por el Poder Legislativo ante la posibilidad de que el jefe de Estado obtuviera una banca en la Cámara alta que le permitiera evitar ser llevado ante la Justicia por los fueros.

Con el regreso del exministro al Senado como titular del Partido Colorado, reemplaza a su suplente en ejercicio, Ramón Catalino Retamozo Delgado, quien ocupaba el escaño desde que Riera aceptó el cargo como Ministerio del Interior.

La crisis comenzó este martes, cuando, como contó LA NACION, el Banco Central del Paraguay dispuso la resolución de Ueno Bank. La medida paralizó la actividad de la entidad e impidió a sus clientes retirar dinero o realizar transferencias. Las restricciones desataron protestas de ahorristas en Asunción, donde hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

El banco reunía más de tres millones de clientes y tenía bajo su administración alrededor de US$850 millones de fondos públicos. De ese total, unos 380 millones pertenecían al Instituto de Previsión Social, responsable de las jubilaciones y de la cobertura sanitaria. El organismo regulador detectó problemas de solvencia y créditos a compañías vinculadas con el grupo económico por encima de los límites autorizados.

El escándalo alcanzó a Peña por su participación accionaria en Ueno Holding hasta marzo de 2025. La Fiscalía inició una investigación sobre su posible responsabilidad, mientras que Horacio Cartes, líder del Partido Colorado y antiguo aliado del presidente, respaldó su juzgamiento.

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