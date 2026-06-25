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Reportan nuevo temblor tras el terremoto en Venezuela: un sismo de 6,9 sacudió Japón

La agencia meteorológica nacional indicó que no había peligro de tsunami

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Un canal de noticias local anuncia el terremoto
Un canal de noticias local anuncia el terremotoYUICHI YAMAZAKI - AFP

TOKIO.— Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el jueves la zona costera al norte de Japón, pero la agencia meteorológica nacional indicó no había peligro de tsunami.

El movimiento sísmico ocurrió unos 25 minutos después del terremoto que golpeó a Venezuela.

El sismo se registró frente a la costa oriental de la prefectura de Iwate, informó la Agencia Meteorológica de Japón. Ocurrió a una profundidad de unos 50 kilómetros.

El terremoto se registró en una zona donde en los últimos meses se han reportado repetidamente fuertes terremotos.

El sismo, que sacudió la región nororiental de Japón durante la hora pico matutina del jueves, también sacudió levemente Tokio. Por el momento no había reportes de heridos ni daños, según el principal vocero del gobierno, Minoru Kihara.

Pasajeros de una estación de tren escuchan novedades después de que el terremoto interrumpiera el servicio
Pasajeros de una estación de tren escuchan novedades después de que el terremoto interrumpiera el servicioã(TM)ûëåhâ" - Kyodo News

La televisora pública japonesa NHK reportó que varias localidades fueron afectadas, incluidas Sendai y Morioka, y que sus periodistas que sintieron el temblor durante un par de minutos pero que no han visto daños. Las imágenes mostraban a las personas desplazándose como de costumbre.

Una mujer en la localidad de Hashikami, donde el temblor se sintió con más intensidad, dijo a la AFP que el único daño en su casa fue que se cayó una foto enmarcada.

Imágenes de la televisión pública NHK mostraron el tráfico circulando como de costumbre en la ciudad de Hachinohe, con los semáforos funcionando normalmente.

Las plantas e instalaciones de energía nuclear, incluida Fukushima Daiichi, que resultó dañada por el enorme terremoto y tsunami de 2011, no han reportado ninguna anomalía por los temblores del jueves, dijo Kihara.

Japón, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, es una de las zonas más propensas a terremotos en el mundo.

El país archipiélago de 125 millones de habitantes suele registrar cientos de sismos por año.

Agencias AFP y AP

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