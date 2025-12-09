Revelan que dos cazas estadounidenses F-18 ingresaron al espacio aéreo venezolano en un nuevo desafío al régimen de Maduro

MIAMI.– Dos cazas estadounidenses F-18 sobrevolaron este martes el Golfo de Venezuela, cerca de Maracaibo, durante unos 40 minutos, según indicaron The Miami Herald y otras fuentes en base a los datos del vuelo.

Los cazas ingresaron en tándem al espacio aéreo venezolano alrededor del mediodía, sobrevolando el Golfo de Venezuela, en la última demostración de fuerza contra el régimen de Nicolás Maduro, en medio de un despliegue naval armado que surca el Caribe desde septiembre.

El sobrevuelo tuvo lugar a menos de 160 kilómetros al noreste de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela, de acuerdo con la información. Miles de venezolanos rastrearon la aeronave en línea a través de sitios web especializados.

Aviones caza F-18 vuelan junto a un B-52 (Archivo) TRINITI LERSCH - DoD

De acuerdo con The Miami Herald, los cazas permanecieron dentro del espacio aéreo venezolano durante al menos 40 minutos a una altitud aproximada de 7660 metros antes de dirigirse al norte y abandonar la zona. Los aviones sobrevolaron dos regiones clave para el sector energético venezolano: los estados Zulia y Falcón.

El diario venezolano El Nacional sostuvo por su parte que las naves se desplazaron desde el portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, que se encuentra en la zona como parte del despliegue estadounidense orientado a reforzar operaciones antinarcóticos y de vigilancia estratégica en el hemisferio.

Aviones multimisión

Los F-18 Super Hornet son los cazas principales de la aviación naval de Estados Unidos. Se trata de un avión “multimisión”, diseñado para operaciones de combate aire-aire y ataques aire-superficie, que puede portar misiles guiados, bombas de precisión y un cañón interno de 20 mm.

De acuerdo con la Marina de Estados Unidos, el modelo es capaz de ejecutar misiones de patrullaje y defensa aérea, apoyo aéreo cercano, ataques contra infraestructura militar, supresión de defensas enemigas, escolta de aeronaves y vigilancia avanzada.

Un F-18 despega del portaaviones Gerald R. Ford (Archivo) JONATHAN KLEIN - AFP

El movimiento de los F-18 se suma a una serie de vuelos militares detectados en los últimos días. El jueves, dos B-52H Stratofortress de la Marina de Estados Unidos sobrevolaron el noreste de Curazao en misiones de largo alcance.

Estas aeronaves, basadas en Dakota del Norte, completaron un recorrido que las situó frente al litoral occidental venezolano antes de continuar hacia el Atlántico.

Simultáneamente, el Comando Sur ha mantenido activos drones de reconocimiento, aeronaves de patrulla marítima P-8A Poseidón y plataformas ISR diseñadas para rastreo de embarcaciones vinculadas al contrabando y el narcotráfico.

Washington sostiene que estos movimientos forman parte de un esfuerzo regional para combatir redes criminales transnacionales. Caracas, por el contrario, los ha descrito como “provocaciones” y “acciones de intimidación”.

El portaaviones Gerald R. Ford en maniobras en aguas del Caribe TRINITI LERSCH - DoD

También este martes, de madrugada, un dron militar estadounidense MQ-4C Triton ejecutó maniobras de reconocimiento frente a la costa central de Venezuela.

El aparato, perteneciente a la Marina de Estados Unidos y fabricado por Northrop Grumman, sobrevoló el mar Caribe manteniendo trayectoria paralela al litoral venezolano.

El vuelo se realizó a gran altitud, característica operacional del sistema, que está diseñado para vigilancia estratégica de largo alcance sin necesidad de descender a niveles bajos.

El MQ-4C Triton es uno de los drones más avanzados del inventario estadounidense. Su función principal es ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, por sus siglas en inglés), lo cual lo convierte en una plataforma capaz de cubrir miles de kilómetros cuadrados en un solo vuelo.

Entre sus características más relevantes tiene un radar multifunción que detecta embarcaciones, aeronaves y movimientos terrestres y capacidad de inteligencia de señales, lo que incluye interceptación de comunicaciones marítimas, aéreas y potencialmente terrestres.

Según fuentes aeronáuticas consultadas, durante su paso por el Caribe venezolano probablemente efectuó barridos de radar y monitoreo de señales, prácticas habituales en operaciones de vigilancia marítima del Comando Sur.