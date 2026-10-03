Revelan un audio de Christa Pike en el que advierte sobre una posible falla en su ejecución: “No tengo buenas venas”

La convicta estadounidense Christa Pike, que sobrevivió a dos dosis de una inyección letal, antes de su ejecución había advertido sobre la posibilidad de una falla al momento de cumplir la pena capital. A través de un audio inédito que dio a conocer The New York Times, la mujer de 50 años aseguraba que el fármaco pentobarbital podría no surtir efecto en su cuerpo. “Lo que me preocupa de nuestro método de inyección letal es, simplemente, que no tengo buenas venas”, se escucha decir a Pike.

“Tony Carruthers [condenado por el secuestro y asesinato de tres personas en 1994] vivió mi peor pesadilla. Detalle por detalle. Y yo no quiero pasar por eso”, agrega la convicta y sigue: “El fármaco [en referencia al pentobarbital], supuestamente, quema mucho. Y eso me da miedo porque usaron la palabra Drano [marca de productos químicos limpiadores de desagües], al hablar de esa droga. Y la idea de asfixiarme y ahogarme en mis propios fluidos corporales y sangre no me resulta nada atractiva”.

Sus abogados afirmaron este jueves que la mujer seguía con vida

Durante la ejecución de Carruthers, los oficiales del Departamento Correccional de Tennessee (TDOC, por sus siglas en inglés) trabajaron durante más de una hora para encontrarle una vena de respaldo al convicto, sin éxito. Según Maria DeLiberato, letrada del acusado, la escena de su cliente gimiendo fue “horrible”.

En el caso de Pike, las autoridades estatales no ofrecieron ninguna explicación sobre qué fue lo que salió mal durante el intento de ejecución. Mientras tanto, la convicta permanece inconsciente, intubada y conectada a un respirador artificial.

“Ahora estoy muy arrepentida. El horror del dolor que le causé a su familia y a la mía, afectó a este mundo de una manera muy negativa”, remarca Pike, en alusión al crimen cometido en 1995, cuando ella y su novio de entonces, Tadaryl Shipp, golpearon y torturaron hasta la muerte a Colleen Slemmer, una joven de 19 años a la que conocieron en un campamento de formación laboral para adolescentes con problemas de conducta.

La estudiante Colleen Slemmer fue torturada y brutalmente asesinada en 1995 Family handout

El asesinato provocó un gran revuelo mediático en el estado de Tennessee, luego de que Colleen fuera hallada muerta, con un pentagrama —símbolo característico de ritual satánico— grabado en el pecho.

Pike había acusado a Colleen de insultarla e intentar robarle a su pareja. Más tarde, otros dos residentes del campamento testificaron que la convicta se había jactado del asesinato antes y después del mismo, y que les exhibió un trozo del cráneo de Colleen.

A partir de esta situación y considerando el estado de salud de Pike, diversos expertos legales plantearon interrogantes sobre si el estado de Tenesse podría intentar ejecutarla nuevamente en caso de que no esté plenamente consciente o no sea capaz de comprender lo que está sucediendo.

La fallida ejecución llevó al gobernador Bill Lee a ordenar una revisión y a posponer indefinidamente la ejecución de Pike y otra ejecución programada para este año. En consonancia, reavivó el debate sobre la pena capital en el estado, incluidas sus inyecciones de un solo fármaco.