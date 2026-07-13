Revés para el bolsonarismo: la Justicia le prohíbe a Flávio Bolsonaro visitar a su padre en prisión en plena campaña

BRASILIA.- En una decisión de alto impacto para el armado de la oposición brasileña, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes le prohibió al senador y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro mantener cualquier contacto presencial con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, por un período de 90 días.

La sanción apartará por completo al legislador del contacto directo con el exmandatario hasta el 12 de octubre, impidiéndole cualquier reunión presencial antes y durante la fecha en que se prevé la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, fijada para el 4 de octubre.

La decisión de Moraes responde a la reciente divulgación de una “carta a los brasileños”, escrita a mano por Jair Bolsonaro desde su arresto domiciliario humanitario en Brasilia. El sábado, Flávio utilizó sus canales de YouTube e Instagram para realizar una transmisión en vivo y leer un manuscrito, en el cual su padre lo señalaba explícitamente como su “precandidato a la presidencia” y como “la mejor opción para librar a Brasil de la corrupción, la violencia y el empobrecimiento”.

Durante la transmisión, el propio senador enfatizó la relevancia política del gesto al subrayar que el exmandatario, con quien se había reunido horas antes de la lectura de la carta, lo estaba ungiendo formalmente como el jefe político de la fuerza.

“Agradezco a mi padre por colocarme como su portavoz. Esto es muy importante para evitar que existan discursos conflictivos o direcciones diferentes en nuestra campaña”, dijo Flávio en el video.

Al actuar como intermediario para amplificar un mensaje político del exmandatario, el juez consideró que Flávio violó la prohibición expresa que pesa sobre Jair Bolsonaro de utilizar las redes sociales, “directamente o por medio de terceros”. En su fallo, de siete páginas, Moraes argumentó que Flávio incurrió en un “ostensible desvío de finalidad en el ejercicio de su derecho de visita”.

Desgaste

La resolución sacude la articulación del bolsonarismo en medio de un escenario de marcado desgaste para la oposición. La precampaña de Flávio Bolsonaro viene sufriendo diversas crisis marcadas por fuertes tensiones internas, algo que la lectura de la carta de Jair Bolsonaro pidiendo unidad pretendía aplacar.

Críticos de su propio espacio político han cuestionado públicamente al senador su estrategia de comunicación y sus gestos de acercamiento hacia el centro político.

A este ruido interno se suman disputas de liderazgo entre Flávio y su madrastra, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, y contratiempos en el armado de apoyos regionales en estados clave como Río de Janeiro y Ceará. El desgaste también incluye, además de la revelación de audios que vinculan a Flávio con el banquero preso por fraude Daniel Vorcaro, una serie de operaciones de la Policía Federal por sospechas de corrupción que golpearon a aliados clave del senador en Río de Janeiro y al propio presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto.

Michelle Bolsonaro habla rodeada por su marido Jair Bolsonaro y sus hijastros Carlos, Flavio y Renan durante un acto en San Pablo en 2025 MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Con Jair Bolsonaro cumpliendo una pena de 27 años de prisión por haber liderado una trama golpista para perpetuarse en el poder tras la derrota en las elecciones de 2022 -bajo un régimen de reclusión domiciliaria humanitaria que Moraes prorrogó el 3 de julio debido a sus baches de salud- y limitado por la Justicia para recibir a aliados en su residencia, su hijo mayor emergía como la carta natural para unificar los votos de la oposición.

El aislamiento ordenado por Moraes deja a la campaña del heredero político sin la posibilidad de consultas presenciales directas de aquí hasta la definición en las urnas.

Empate

El freno judicial llega en un momento de paridad en los sondeos, pese a las crisis recientes en el bolsonarismo. Según la encuesta de la consultora Nexus/BTG divulgada este lunes, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro se encuentran en un empate técnico de cara a un eventual balotaje. En la simulación de segunda vuelta, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) cosecha un 47% de las intenciones de voto frente al 44% del postulante del Partido Liberal (PL), mientras que los votos blancos, nulos o indecisos suman un 9%.

El intrincado tablero brasileño puede sumar en los próximos días un componente internacional con repercusión en la política bilateral.

El presidente Javier Milei aseguró que planea viajar a Brasil el 25 de julio para acompañar a Flávio Bolsonaro en la convención nacional del Partido Liberal en San Pablo que oficializará formalmente su candidatura presidencial. Durante su estancia, el mandatario argentino también pretende visitar a Jair Bolsonaro en Brasilia. Sin embargo, para concretar ese encuentro, la comitiva argentina deberá presentar una solicitud de autorización formal ante el juez Moraes, quien mantiene una estricta restricción que limita el acceso al expresidente brasileño únicamente a familiares directos, médicos y abogados.

Moraes recordó además en su fallo que el senador es “reincidente” en este tipo de desacatos. En agosto de 2025, el legislador ya había difundido una intervención telefónica de su padre en un acto masivo en Copacabana, lo que en aquel momento provocó la revocación de sus beneficios cautelares y su inmediato arresto domiciliario.

La divulgación de la carta podría costarle aún más cara a la campaña de Flávio. El magistrado del STF ordenó a la Procuraduría General Electoral que dé su parecer sobre si la lectura pública de la carta configuró “propaganda electoral anticipada”, una falta penada por la legislación brasileña con multas. La defensa del expresidente dispone de un plazo de 48 horas para aclarar si el exmandatario sabía que su carta sería amplificada en las plataformas digitales.