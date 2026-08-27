Rodrigo Paz reconoció que Fernando Cerimedo trabajó en su campaña electoral, pero aseguró: “Nunca hubo contrato”

LA PAZ.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, negó este miércoles que su gobierno haya tenido un vínculo laboral con Fernando Cerimedo, el exasesor imputado por un presunto intento de femicidio, pero reconoció que sí trabajó en su campaña electoral. El mandatario publicó un video en sus redes sociales en el que explicó la situación y dio versiones diferentes a las de su vicepresidente, Edman Lara, que dijo que había una “relación personal” con el jefe de Estado.

Paz admitió que Cerimedo trabajó en su campaña rumbo al balotaje que ganó y en el inicio de su gobierno como “estratega de orden internacional”, pero indicó que su presencia y constancia en Bolivia no eran la la suficiente para poder trabajar y tener un sólido formato de trabajo. “Por eso nunca hubo un contrato o relación directa”, explicó el mandatario.

“Jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al gobierno o a mi familia”, aseguró Paz, quien enfrentó críticas y pedidos para que explicase la relación del asesor argentino con su administración, en medio de una fuerte crisis económica en el país.

Rodrigo Paz confirmó que Cerimedo trabajó en su campaña electoral

Días atrás, el vicepresidente Lara había declarado que Cerimedo era “asesor personal” de Paz y le pidió que no lo encubra. “Exigimos el esclarecimiento total de este hecho que atenta contra la vida, la democracia y la libertad de expresión en nuestro país. Respaldamos también la inmediata acción de la policía boliviana que logró el arresto del principal sospechoso cuando este pretendía abordar un vuelo internacional con destino a Buenos Aires, obviamente horas después del ataque”, declaró.

Además, siguió: “Exigimos también una investigación imparcial y transparente sin ningún tipo de favorecimiento. El Gobierno no debe encubrir a nadie. Caiga quien caiga la Justicia tiene que actuar con toda fuerza. Cerimedo debe someterse al proceso y responder ante la Justicia y no tener ningún privilegio aunque sea el asesor principal de Rodrigo Paz”.

Este viernes, Cerimedo quedó en prisión preventiva por 180 días en Santa Cruz por el caso de presunto feminicidio en grado de tentativa contra su expareja Nadia Beller, quien fue atacada a tiros por personas vestidas de repartidores afuera de un hotel en esa región oriental boliviana. La mujer sobrevivió al ataque y culpó al asesor, mientras que denunció presuntos casos de corrupción en los que implicó al estratega y a la familia de Paz.

Cerimedo se encuentra bajo prisión preventiva Instagram

A su vez, la Fiscalía boliviana abrió investigaciones adicionales por un posible caso de enriquecimiento ilícito contra el argentino al encontrar más de 40.000 dólares en moneda local y tarjetas de presentación.

Tras defender a su familia, el presidente señaló en su mensaje: “No puede ser que generando escándalos quieran dañar nuestra forma de convivencia y de comportamiento; por eso soy el primero en defender en nuestra democracia la transparencia de los procesos de investigación no sobre escándalos sino sobre pruebas”.

Beller es una abogada que militó en el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que gobernó Bolivia durante casi 20 años, aunque posteriormente algunos sectores la relacionaron con la oposición regional en Santa Cruz. Fue declarada recién testigo protegida después que fue convocada a ampliar sus declaraciones en el caso por supuesto enriquecimiento ilícito contra el estratega argentino.

Asimismo, este miércoles, Beller pidió ser testigo protegida contra Cerimedo en un caso de enriquecimiento ilícito y se suspendió su declaración. Su abogado pidió que la mujer sea incorporada al programa de protección de testigos, pues ya adelantó a la prensa que tiene información sobre supuestos actos de corrupción que involucran al exasesor presidencial.

Con información de AP.