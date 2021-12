Rusia explicó por qué no le entregó a la OMS los datos para que apruebe la vacuna Sputnik V: “Tenemos normas diferentes”

MOSCÚ.- Mientras personas de todo el mundo que se aplicaron la vacuna Sputnik V siguen atentamente el demorado proceso de aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y el mismo fabricante espera el aval para expandir sus ventas a nivel global, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, explicó hoy que hubo malos entendidos en las negociaciones y que por eso todavía no entregaron la información necesaria.

“Aún no hemos proporcionado la información necesaria (a la OMS para la certificación de la vacuna anticovid) porque teníamos una visión diferente de los datos que había que transmitir y de cómo había que proporcionarlos”, dijo Peskov en declaraciones a la prensa. “Tenemos normas diferentes”, explicó, precisando que Rusia estaba “adaptándose progresivamente a estas exigencias” y que las autoridades rusas no tenían nada que reprocharse.

Anunciada con gran pompa por el presidente Vladimir Putin a mediados de 2020 y distribuida meses más tarde, la Sputnik V es utilizada por varias decenas de países, entre ellos, la Argentina, y su fiabilidad fue validada por la prestigiosa revista médica The Lancet.

Sin embargo, hasta ahora no ha sido homologada ni por la OMS ni por las autoridades médicas de la Unión Europea ante la incapacidad de Rusia de proporcionar los documentos necesarios para demostrar que es segura y eficaz.

La Sputnik V todavía no consigue el aval de la OMS ni de la UE GETTY IMAGES

Desconfianza

Rusia también tiene dificultades para convencer a su propio pueblo de que recurra a la Sputnik V, en un contexto de gran desconfianza hacia las autoridades.

“Los otros fabricantes de vacunas han logrado comprender lo que la OMS les pide para la certificación. Y sólo ‘los nuestros’ no lo entienden”, ironizó el martes el Fondo de la Lucha contra la Corrupción (FBK), del principal opositor ruso encarcelado Alexei Navalny, en Twitter. “Y el resultado es que nuestros propios ciudadanos no confían en esta vacuna, porque la OMS no puede homologarla”, lamentó el FBK.

En Rusia no se ha registrado ninguna vacuna extranjera contra el covid-19.

Según el recuento de referencia de la página web Gogov, 42,2% de la población rusa está vacunada contra esta enfermedad.

Hasta la fecha, Rusia registró oficialmente más de 10 millones de casos de coronavirus, de los cuales 291.749 provocaron la muerte.

Según la agencia nacional de estadística Rosstat, que tiene una definición más amplia de los decesos relacionados con el virus, el número de muertes superaba los 520.000 a finales de octubre.