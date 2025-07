Sánchez apuesta a un ambicioso plan anticorrupción con la esperanza de despejar los pedidos de renuncia

MADRID.- “He considerado la opción de renunciar”, reconoció por primera vez Pedro Sánchez en otro ejercicio público de mea culpa por el escándalo de corrupción en su partido que lo hace transitar por un abismo político. “Pero tirar la toalla no es nunca una opción”, aseguró. El presidente español se presentó esta mañana en el Congreso para dar explicaciones por el caso Ábalos con una batería de propuestas en materia de transparencia con las que pretendió calmar a sus aliados y, así, conseguir algo de oxígeno antes de que llegue el verano español.

Desde que tomó la palabra, Sánchez abordó sin rodeos el tema: relató su relación los imputados, el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, y el exdiputado Santos Cerdán, ambos nombrados por él como secretarios de organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) después de que estos dirigentes impulsaran su campaña interna en ese partido en 2017.

El presidente español también recordó que encaró a Cerdán cuando los rumores crecían sobre su supuesta implicación en el pago de sobornos para entregar contratos públicos. “Lo desmintió todo y yo le creí. Ahora resulta evidente que me equivoqué”, aseguró Sánchez. Y perjuró que desconocía el entramado corrupto que montaron sus hombres de confianza. “Soy un político limpio. Entiendo que haya ciudadanos que tengan dudas sobre lo que yo sabía y lo que no, pero yo no las tengo”, dijo.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, asiste a una sesión plenaria en el Parlamento español en Madrid el 9 de julio de 2025, sobre los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). JAVIER SORIANO - AFP

Sánchez, entonces, presentó un “plan estatal de lucha contra la corrupción” compuesto por 15 medidas que fueron pensadas en alianza con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “para que algo así no vuelva a suceder”. Era la escena prevista de su intervención en el congreso, especialmente para contener a algunos de sus aliados, esas fuerzas políticas que le permiten continuar en La Moncloa a pesar del escándalo.

“Estoy aquí para recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que apoyan a este gobierno de coalición progresista”, dijo Sánchez. Algunas de esas medidas, de hecho, ya habían sido consensuadas con sus aliados, especialmente con Sumar, un partido de izquierda (un desprendimiento de Podemos) que fue la cuarta fuerza electoral. Pero más allá de las medidas anticorrupción, el gobierno socialista ya negocia con sus aliados otras decisiones, como el apoyo para intentar que el catalán sea reconocido como lengua oficial por la Unión Europea.

España es la esperanza. pic.twitter.com/mE92XGa3gk — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 9, 2025

Como si fuera un estadio de fútbol, las palabras de Sánchez en el Congreso, especialmente cuando se refería al caso Ábalos, eran aplaudidas por el oficialismo o abucheadas por la oposición. Las risas de sus críticos, incluso, se colaron en la transmisión oficial un puñado de veces.

Escéptico ante el arrepentimiento de Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP) calificó su intervención como “un numerito de cordero degollado” y le dijo: “Usted no vino a limpiar nada, sino a ensuciarlo todo. El que eligió al número dos (del PSOE) que está en prisión es usted y el que escogió al otro número dos para el ministerio con más presupuesto es usted y el que aceptó el koldogobierno (en referencia a Koldo García, otro imputado en la trama) es usted”.

Después de atacar a Sánchez, Feijóo apuntó directamente contra sus aliados, principalmente los vascos y los catalanes. “¿Todo esto no es suficiente? ¿Es correcto esto? ¿No van a mover un dedo?“. “¡Qué no estarían diciendo si ocurriese esto con otro Gobierno! Quién les ha visto y quién les ve”, remató. Las palabras del dirigente popular son un arma de doble filo porque si deseara desplazar a Sánchez a través de una moción de censura necesitará los votos de estos partidos.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un pleno extraordinario, en el Congreso de los Diputados, a 9 de julio de 2025, en Madrid (España). Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

El PP había activado la semana pasada una ronda de contacto con los partidos aliados a Sánchez para saber cuál era su postura con respecto al caso Ábalos y, sobre todo, para comprender si era posible sumar los votos para una moción de censura. Confiados en que Sánchez no perderá esos apoyos, el PP apuesta a una agonía del socialista que lo obligue a adelantar las elecciones, un escenario que, a largo plazo, podría dejarlos en La Moncloa en solitario o en alianza con VOX, el partido de ultraderecha español.

Tras su intervención, Sánchez recibió críticas de sus socios, aunque por el momento apoyan el gobierno de coalición que lo mantiene en el poder. “Nosotros no hemos venido a dar estabilidad al gobierno español. Nuestro compromiso es con los catalanes. Está usted en prórroga, señor Sánchez, y la prórroga no dura toda la legislatura”, advirtió Miriam Nogueras, diputada de Junts per Catalunya.

En la misma línea, el Partido Nacionalista Vasco también cuestionó al presidente español. “Nuestra confianza va camino de la terapia intensiva”, dijo Maribel Baquero, vocera de esa fuerza política. “No puede funcionar en una agonía diaria”, agregó. La falta de entendimiento del PP con los nacionalistas conservadores de Junts y PNV, por ahora, le dan sobrevida al gobierno de Sánchez.