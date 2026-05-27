Pedro Sánchez se reunió con León XIV en plena tormenta judicial, defendió a Zapatero y descartó adelantar elecciones

ROMA.- En uno de los momentos más delicados de su gobierno, sacudido por un escándalo de corrupción que provocó un terremoto interno en su partido, y a apenas nueve días de la visita papal a España, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, fue recibido este miércoles por León XIV en el Vaticano.

Después de ese primer cara a cara con el líder máximo de la Iglesia católica, en el que hubo “sintonía”, según dijo luego el propio Sánchez, el premier ofreció su primera conferencia de prensa desde el estallido del caso Zapatero. Aunque admitió la gravedad de las acusaciones contra su predecesor, José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por presunto tráfico de influencias, reiteró su respaldo y volvió a rechazar un adelanto electoral.

El papa León XIV firma su primera encíclica, "Magnifica Humanitas", centrada en el auge de la inteligencia artificial, en el Vaticano HANDOUT - VATICAN MEDIA

“Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del señor Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero”, dijo, en una conferencia de prensa en la embajada de España ante la Santa Sede pocas horas después del allanamiento de la sede del PSOE en Madrid.

“Después de lo que he leído, y lo que he podido compartir con personas que saben mucho más de derecho que yo, no hay motivos para cambiar esa posición”, explicó.

Sánchez —más valorado en el plano internacional que en el doméstico, en parte por su rechazo a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero— volvió a descartar un adelanto de las elecciones generales, previstas según el calendario oficial para mediados de 2027.

Esta ilustración muestra la encíclica “Magnifica Humanitas” del Papa León XIV, centrada en el auge de la inteligencia artificial, en el Vaticano el 25 de mayo de 2026 ALBERTO PIZZOLI - AFP

Al respecto, remarcó que la ciudadanía necesita la “estabilidad” que hay en España gracias a su más que cuestionado gobierno que, subrayó, trajo “crecimiento económico” y “reducción de desigualdades”, en “un contexto internacional tan complejo”. “No puedo convocar a elecciones por el interés general”, indicó.

“Hay algún compañero que me pide adelantar elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria para poder gobernar de una forma mucho más tranquila. Yo se lo agradezco, pero no puedo convocar elecciones por interés partidista”, también dijo.

🎥 Pedro Sánchez : "Hay algún compañero que me pide adelantar elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria para poder gobernar de una forma mucho más tranquila. Yo se lo agradezco, pero no puedo convocar elecciones por interés partidista" pic.twitter.com/IqPs1dmDsi — Cadena SER (@La_SER) May 27, 2026

Zapatero, en el poder entre 2004 y 2011, es sospechoso de haber influido, a cambio de dinero, en el rescate, con 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares), de la pequeña aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de covid-19.

Hoy he mantenido un encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano.



Compartimos ideas clave: poner los derechos de las personas en el centro ante los cambios tecnológicos y la llegada de la Inteligencia Artificial, una visión humanista de las migraciones, y defender la paz y el… pic.twitter.com/lb8UfI2nyG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 27, 2026

Evidentemente más cómodo hablando de cómo fue su primer encuentro con el Papa nacido en Estados Unidos, Sánchez -que en las entrevistas se define ateo-, aseguró que en su primer cara a cara -de tres cuartos de hora, en la Biblioteca del Palacio Apostólico y a 9 días de la visita pastoral a España (del 6 al 12 de junio- fue “muy valioso”.

“Para España será un inmenso honor recibirlo”, aseguró Sánchez, que elogió al primer papa agustino, a quien definió una “brújula moral en la lucha contra la injusticia” y “una inspiración en un mundo muy necesitado de ella”. “Y por promover algo que puede parecer revolucionario en estos días: el sentido común y la empatía frente a la sinrazón y la ley de la selva», sumó.

En el tradicional intercambio de regalos, el jefe de gobierno español le obsequió a Sánchez la escultura de un caballo español “como testimonio de los vínculos que los caballos españoles han mantenido con el papado a lo largo de la Historia”; el Papa, a su turno, le regaló un ejemplar de su primera encíclica, “Magnifica humanitas”, sobre el cuidado de la persona humana en tiempos de la Inteligencia Artificial, que él mismo lanzó el lunes pasado.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es recibido por el arzobispo Petar Rajic, prefecto de la Prefectura de la Casa Pontificia, a su llegada al patio de San Dámaso Alessandra Tarantino - AP

Este tema que preocupa especialmente al Pontífice estuvo presente en la conversación, en la que se habló del “vínculo imprescindible entre la ética y la Inteligencia Artificial”, dijo Sánchez.

El jefe de gobierno asimismo contó que otro tema fue la inmigración, una cuestión ante la que Robert Prevost tiene “una especial sensibilidad” y que estará muy presente en su viaje a España, especialmente en su etapa en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, que visitará después de Madrid y Barcelona.

En un escueto comunicado, el Vaticano, que resaltó que Sánchez posteriormente también se reunió con su número dos, el cardenal italiano Pietro Parolin, secretario de Estado y por el “canciller”, el arzobispo británico Paul Gallagher, indicó que en las cordiales conversaciones “se expresó satisfacción por el inminente Viaje Apostólico del Santo Padre, señal de las buenas relaciones que existen entre la Santa Sede y España”.

“A continuación, se hizo referencia a algunas cuestiones de interés común, como la necesidad de fomentar un diálogo fructífero entre la Iglesia local y las autoridades gubernamentales, así como entre los diversos componentes de la sociedad civil, basado en el respeto mutuo y orientado a la promoción del bien común”, siguió.

“En el transcurso de la conversación se abordaron temas de carácter internacional, con especial referencia a las repercusiones de los conflictos en el mundo, a las migraciones, a la importancia del multilateralismo y del respeto del derecho internacional, así como a la urgencia de un compromiso constante en favor de la paz”. concluyó.

El Papa León XIV durante una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Vaticano HANDOUT - VATICAN MEDIA

En sus dos días de viaje a Italia, en el que no logro despegarse del caos político en su madre patria -su mujer, Begoña Gómez, también envuelta en negocios oscuros y citada por la justicia el 9 de junio-, Sánchez estuvo en la FAO, se reunió con la líder de la oposición de centroizquierda, Elly Schlein, pero no tuvo ninguna reunión con su par, Giorgia Meloni.

Es sabido que, con ella, amiga de uno de sus principales enemigos, el líder del ultraderechista Vox, Santiago Abascal y del presidente argentino Javier Milei -que nunca ha visto en sus viajes a España-, hay pocas coincidencias.