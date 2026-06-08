Sánchez festeja los resultados preliminares y se muestra triunfal ante sus votantes

El candidato de izquierda Roberto Sánchez salió este domingo por la noche a hablar ante sus votantes minutos después de conocerse los resultados que arrojó el conteo rápido integral de Ipsos sobre las elecciones en Perú. Señaló un “empate técnico” con su rival de derecha Keiko Fujimori y definió a la jornada como “un hito”.

Frente a este escenario, Sánchez se adelantó a Fujimori y salió al balcón sobre la Plaza San Martín donde se aglutinaron sus simpatizantes. “Hoy venció el Perú de todas las sangres”, comenzó. “Pueblo peruano, pueblo profundo...hoy nace el hito histórico para acabar con el pacto mafioso”, afirmó luego con tono triunfal.

A lo largo de su discurso, el representante de Juntos por el Perú llamó a recuperar la democracia bajo nuevos parámetros de derechos humanos. “Esta voluntad mayoritaria implica parar el desprecio como forma de política y la discriminación como asunto político”, reclamó sobre el final de su presentación, que cerró bajo el grito de “democracia sí, dictadura no”.

Roberto Sánchez en el momento que fue a votar, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima, Perú, el domingo 7 de junio de 2026 (Foto AP/Miguel Paredes) Miguel Paredes - AP

“Esta noche agradecemos en nombre del movimiento popular, de los liderazgos que han confluido en este consenso político, nuestros pueblos quechuas, aimaras, amazónicos, el Perú de los pequeños agricultores, transportistas, maestros, comerciantes, de los más pobres...que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo”, afirmó Sánchez.

Por su parte, Fujimori instó a tener paciencia hasta que se conozcan los números oficiales que dará la ONPE. “Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido, que utiliza 1000 actas de 90.000 que se tienen a nivel nacional”, dijo la candidata en una declaración desde un hotel de Lima. También afirmó que reconocerá el escrutinio final y llamó a su competidor a hacerlo mismo.

En tanto, el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, dijo que se contabilizaron más de 47.000 actas electorales casi cinco horas después del cierre de centros. “Vamos a seguir informando en la noche cada 15 minutos y mañana saldremos con un vocero a explicar cómo han ido incrementándose los resultados”, indicó y agregó: “Invito a la ciudadanía y a los partidos esperar con calma el 100% de los resultados”.

#ONPEinforma 🔉 [ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS] 📈



🗳️ Actas contabilizadas al 70.502 % para presidente y vicepresidentes a las 11:36:01 p. m. del 7 de junio.



📊 Consulta los resultados aquí ➡️ https://t.co/RSZwDnyV6m#SEP2026 pic.twitter.com/wUZBZ775ol — ONPE (@ONPE_oficial) June 8, 2026

A medida que avanza el conteo de la ONPE, quien ofrece los datos oficiales, se mantiene la diferencia. El último reporte publicado indica que, con el 70,5% de las mesas escrutadas, la derechista Fujimori se impone con el 52,6%, frente al izquierdista Sánchez que se posicionaba con apoyo por parte del 47,3% del electorado.

Por otra parte, como informó LA NACION, la jornada electoral transcurrió sin incidentes de magnitud, en un contraste marcado con la caótica primera vuelta. Aquella instancia inicial, celebrada en medio de una oferta electoral hiper fragmentada (con más de 30 candidatos) y con múltiples candidaturas competitivas, estuvo atravesada por desorden logístico, denuncias de fraude y una alta dosis de incertidumbre. Esta vez, en cambio, el proceso se desarrolló con relativa normalidad.

Con información de AP.