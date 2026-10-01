Se acerca el Nobel de la Paz y uno de los nombres que suenan podría irritar a Trump

TORONTO.- Tras la presión que Donald Trump ejerció el año pasado para obtener el Premio Nobel de la Paz, el Comité Nobel se prepara para anunciar el galardón de 2026 el próximo 9 de octubre en un clima de especial cautela. La campaña del presidente estadounidense colocó al premio en el centro de la escena y dejó al Comité ante un desafío que vuelve a repetirse este año, elegir al ganador mientras Trump sigue de cerca la decisión.

La situación se volvió todavía más delicada cuando la ganadora de 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado, le entregó a Trump su medalla de oro en la Casa Blanca al considerar que él la merecía tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro durante una operación militar en Caracas. Trump aceptó la medalla, aunque el Comité Nobel aclaró que el premio sigue perteneciendo formalmente a Machado.

El presidente Donald Trump junto a María Corina Machado, en el Salón Oval Daniel Torok / The White House

El presidente estadounidense, elegido dos veces Persona del Año por Time, ha reclamado en reiteradas ocasiones el Nobel de la Paz y en julio llegó a afirmar que él “debía ganar ese premio más que nadie”.

Posibles candidatos

Entre los nombres que circulan como posibles candidatos aparecen Save the Children y el ucraniano Mikola Kuleba, por su trabajo para recuperar a niños ucranianos secuestrados o trasladados por la fuerza a Rusia. También se mencionan las Salas de Respuesta a Emergencias de Sudán, una red de voluntarios que asiste a la población golpeada por la guerra y el hambre, y el Comité para la Protección de los Periodistas. A ellos se suman la Estación Espacial Internacional, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, la Corte Penal Internacional y el papa León XIV.

La lista oficial de candidatos permanece en secreto, por lo que las especulaciones no permiten saber quiénes fueron efectivamente nominados.

Mikola Kuleba, de Save Ukraine, participa de una audiencia de una subcomisión de Asignaciones del Senado sobre “El secuestro de niños ucranianos por parte de la Federación Rusa”, en el Capitolio ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En paralelo, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ganó visibilidad internacional durante 2026 por su enfrentamiento con Trump en medio de una creciente guerra comercial, y su nombre también comenzó a aparecer entre los posibles aspirantes al Nobel de la Paz.

La disputa entre ambos países se intensificó después de que Estados Unidos impusiera aranceles del 50% sobre miles de millones de dólares en bienes canadienses, una medida a la que Canadá respondió con represalias. Trump también instó a los líderes canadienses a “alinearse” o afrontar consecuencias “MUCHO PEORES” que los aranceles vigentes.

Carney respondió con una defensa de una mayor cooperación entre las potencias medias y con un acercamiento de Canadá a Europa y Asia. En enero, durante el Foro Económico Mundial en Davos, afirmó que el viejo orden internacional no iba a regresar e instó a esos países a coordinarse en lugar de esperar su restauración. Su discurso se produjo mientras los líderes europeos lidiaban con el intento de Trump de adquirir Groenlandia y con sus amenazas arancelarias.

“Estamos en medio de una ruptura, no de una transición”, afirmó Carney en una intervención que recibió una ovación de pie.

Carney le responde a Trump tras su discurso en Davos

Desde entonces, Canadá estrechó sus vínculos con Europa y buscó nuevos socios en Asia. En septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso incluso abrir la puerta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea.

El perfil internacional de Carney también alimentó las especulaciones sobre otros reconocimientos. Time lo incluyó entre las 100 personas más influyentes de 2026 y señaló que su popularidad había crecido al enfrentarse a Trump.

Carney también figura entre los principales nombres de los mercados de predicción para Persona del Año de Time. El martes ocupaba el segundo lugar, detrás del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. El ganador se anunciará el 10 de diciembre.

La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, participa de un acto público organizado por el Olof Palme International Center en Belgrado ANDREJ ISAKOVIC - AFP

No existe, sin embargo, evidencia pública de que Carney forme parte de la lista secreta del Comité Nobel para el premio que se anunciará el 9 de octubre en Oslo. Las apuestas en plataformas de predicción tampoco constituyen una señal oficial sobre la decisión del Comité.

La temporada de los Premios Nobel comenzará el lunes con el de Medicina, seguirá el martes con Física y el miércoles con Química. Entre los posibles descubrimientos médicos mencionados aparecen los trabajos sobre la hormona GLP-1, cuya acción imitan tratamientos contra la obesidad como Ozempic o Mounjaro.

Agencias AFP y AP