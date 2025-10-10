Donald Trump se quedó sin el Nobel de la Paz: así fue la fuerte reacción de la Casa Blanca

WASHINGTON.- La Casa Blanca consideró el viernes que el comité del premio Nobel tomó una decisión que puso “la política por encima de la paz” al otorgar el reconocimiento a la líder opositora venezolana María Corina Machado en lugar del presidente norteamericano, Donald Trump, quien había manifestado abiertamente que quería ser distinguido con el premio.

“El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”, escribió en X el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung. “El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz”, dijo el funcionario.

“Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él, capaz de mover montañas con la fuerza pura de su voluntad“, añadió Cheung.

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.



He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.



The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

Antes del anuncio se había especulado de forma insistente sobre la posibilidad de que el premio fuese concedido al mandatario norteamericano, alimentada en parte por el propio Trump y amplificada por la aprobación esta semana de su plan para un alto el fuego en la Franja de Gaza.

La presión de Trump

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump había insistido repetidamente en que merecía el Nobel por su papel en la resolución de numerosos conflictos.

Trump reiteró su afirmación en la víspera del anuncio del premio de la paz, diciendo que su mediación en la primera fase de un alto el fuego en Gaza esta semana fue la octava guerra que había terminado desde su regreso al poder.

“Sea lo que sea que hagan, está bien. Sé esto: no lo hice por eso, lo hice porque he salvado muchas vidas”, dijo el mandatario.

El presidente estadounidense, Donald Trump, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, durante una reunión en la Casa Blanca en Washington, el 9 de octubre de 2025 JIM WATSON� - AFP�

“Creo que la principal conclusión es que el comité vuelve a demostrar su independencia, que no se deja influir por las opiniones populares o los líderes políticos a la hora de otorgar el premio”, afirmó Halvard Leira, director de investigación del Instituto Noruego de Asuntos Internacionales.

“La oposición democrática de Venezuela es algo que Estados Unidos ha apoyado con entusiasmo. Por lo tanto, en ese sentido, sería difícil que alguien considerara este premio como un insulto a Trump”, agregó el experto.

Preguntado en rueda de prensa en Oslo por la campaña de cabildeo en torno a Trump, el presidente del comité noruego, Jorgen Watne Frydnes, respondió: “Creo que este comité ha visto todo tipo de campañas y atención mediática. Recibimos miles y miles de cartas cada año de personas que quieren decirnos qué es lo que, para ellos, conduce a la paz”.

09 de octubre de 2025, EE. UU., Washington: El presidente estadounidense Donald Trump espera al presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en la Casa Blanca Joey Sussman� - ZUMA Press Wire�

“Este comité se reúne en una sala llena de retratos de todos los laureados, y esa sala está llena tanto de coraje como de integridad. Así que basamos nuestra decisión únicamente en el trabajo y la voluntad de Alfred Nobel”, agregó.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el viernes que su par norteamericano “hace mucho por la paz”, citando el como ejemplo el cese del fuego en Medio Oriente, pero señaló que no le correspondía a él decidir si era merecedor o no del premio Nobel de la Paz.

Los expertos en el Premio Nobel en Oslo habían insistido en los días previos al anuncio del viernes que Trump no tenía posibilidades, ya que sus políticas de “Estados Unidos Primero” contravienen los ideales del Premio de la Paz, según los términos establecidos en el testamento de Alfred Nobel de 1895.

Agencias AP, AFP y Reuters