Se calienta Ecuador: Yaku Pérez pierde ventaja y los indígenas se movilizan

CARACAS.- Ecuador vive con expectativa y preocupación el escrutinio electoral, con un posible nuevo sorpasso en el conteo final por conseguir una plaza en el ballottage de abril que aviva las tensiones políticas. El conservador Guillermo Lasso ha reducido la distancia que le separaba del líder indígena Yaku Pérez y se acerca a la segunda vuelta gracias a las actas con novedad, en su mayoría de la provincia del Guayas. En esta zona del país la presencia indígena es menor que en la sierra y en el Amazonas.

Pérez ha visto cómo se reducía su ventaja desde el martes hasta 12.000 votos, lo que representa sólo un 0,13% de los apoyos. El “YakuPower”, como llaman a la gran sorpresa de las presidenciales ecuatorianas, mantenía el 19,72% de los votos, frente al 19,59 del líder del Movimiento CREO, cuando todavía faltaban por procesar el 4,15% de las actas, incluidas las que habían mostrado anomalías.

Yaku Perez habla con la prensa frente a la sede de la autoridad electoral, en Quito RODRIGO BUENDIA - AFP

El candidato de Pachakutik se desplazó ayer a Guayaquil para presenciar de cerca el recuento de unos votos que le pueden alejar del pulso electoral con Andrés Arauz, el dirigente correísta que espera rival para la segunda vuelta de abril. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik no ha esperado al cierre de la votación y ha convocado a sus bases y a las organizaciones sociales en defensa de los votos, “voluntad soberana que pretende ser burlada en el Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

“No permitiremos el fraude electoral, seguimos en vigilia permanente. ¡Vamos a defender a la democracia”, puntualizó Pérez, quien acusó a “una mano invisible desde Bélgica”, en referencia al expepresidente Rafael Correa, de intentar detener su paso a segunda vuelta.

Rueda de prensa #Guayaquil 🎙️



Hacemos un llamado a la calma, a la paz. A esperar los resultados con paciencia, pero a estar vigilantes de cada uno de los votos que ustedes apostaron por este proyecto, que busca un Ecuador sin corrupción y transparencia. Juntos lo vamos a lograr. — Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) February 10, 2021

El movimiento indígena acusa al “pacto oligárquico entre Lasso, Correa y Jaime Nebot (líder del Partido Social Cristiano, aliado del candidato derechista)” y avisa de que van a usar “todos los recursos y los medios necesarios, legales y de hecho a nuestro alcance” para que se respete la voluntad popular. La última movilización indígena en 2019, incluida la “toma” de Quito, puso contra las cuerdas al gobierno de Lenín Moreno.

“Tengan ustedes la confianza y la tranquilidad de que una vez que conozcamos el 100% de los resultados, estaremos en la segunda vuelta”, arengó Lasso a sus seguidores.

La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) promovió las reuniones de ayer entre miembros del CNE y los candidatos en un intento de apaciguar unas tensiones que pueden estallar en cualquier momento.

Rival temible

La mayoría de los analistas sostiene que Pérez, líder moderado de la izquierda indígena que ha enfrentado sin contemplaciones los abusos de la revolución ciudadana, sería un rival temible para Arauz, pese a que este parte con el 32% del apoyo de las bases del correísmo. El carisma de Pérez aglutinaría no sólo a sus seguidores, sino también a parte de los socialdemócratas que apoyaron a Xavier Hervas (16%) y a los anticorreístas.

En semejante escenario Correa no ha dudado en confrontar a unos y otros, incluso quienes pueden ayudar a su delfín a conquistar la presidencia. “¿Dictadura correísta? Usted no era el que viajaba con esta ´dictadura´ por todas partes del mundo para promocionar su empresa y ser tan próspero el día de hoy? ¡Qué lástima! Se ratifica lo que sospechaba: tan solo otro mediocre en patineta”, disparó Correa contra Hervas, tras declarar este que hay que prevenirse para que no regrese “el modelo obsoleto de la dictadura correísta”.

Hervas, empresario de éxito que exporta brócoli a Europa, supo conquistar a los jóvenes con una novedosa campaña en Tik Tok, durante la que “recorrió” el país en patineta.