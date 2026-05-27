En qué canal pasan hoy Rosario Central vs. Independiente del Valle por la Copa Libertadores 2026

El primer puesto del Grupo H de la Copa Libertadores 2026 lo dirimen entre sí Independiente del Valle de Ecuador y Rosario Central en el encuentro de la última fecha que protagonizan este miércoles desde las 19 (hora argentina) en el estadio Banco Guayaquil con arbitraje del brasileño Raphael Claus.

El cotejo se transmite en vivo por TV a través de Telefé y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO, Telencentro Play y Mi Telefé; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Ángel Di María es titular en Rosario Central en la visita a Independiente del Valle de Ecuador Rodrigo Valle - Getty Images South America

La previa de Independiente del Valle vs. Rosario Central

Ambos clubes saben que luego del Mundial 2026 jugarán los octavos de la Copa Libertadores. El Canalla lidera la tabla de posiciones de la zona con 13 puntos producto de cuatro victorias y un empate y los ecuatorianos lo persiguen con 10 gracias a tres triunfos, una igualdad y una derrota.

En ese contexto, al elenco de Jorge Almirón le alcanza con empardar para asegurar el primer lugar mientras que ante una derrota terminará segundo porque el sistema de desempate ‘olímpico’ que estableció desde esta edición del certamen la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) privilegia los juegos entre sí para desigualar ubicaciones y en el duelo de la primera jornada empataron sin goles en el Gigante de Arroyito.

Rosario Central, que tuvo un gran semestre en el que llegó a las semifinales del Torneo Apertura 2026, tiene como anhelo el triunfo para, además de ser líder, quedar como uno de los mejores ubicados de la primera etapa entre todos los grupos. Ello le posibilitará definir los cruces de eliminación directa hasta semifinales, siempre que vaya avanzando, en el Gigante de Arroyito ante su gente.

Posibles formaciones

Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacava, Layan Loor; Jordy Alcívar; Justin Lerma, Júnior Sornoza, Emerson Pata, Arón Rodríguez; Carlos González o Djorkaeff Reasco. DT: Joaquín Papa.

Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacava, Layan Loor; Jordy Alcívar; Justin Lerma, Júnior Sornoza, Emerson Pata, Arón Rodríguez; Carlos González o Djorkaeff Reasco. DT: Joaquín Papa. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.18 contra 3.75 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.36.

En simultáneo al cotejo de este miércoles, se enfrentan Libertad de Paraguay vs. Universidad Central de Venezuela. En ese duelo no hay nada en juego porque los guaraníes ya se aseguraron el tercer puesto y continuarán compitiendo en la Copa Sudamericana.