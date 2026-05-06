El momento de la lesión de Leandro Brey y cuál es el panorama de Boca con los arqueros

Casi como si se tratase de un déjà vu, Boca sufre por los arqueros y quedó envuelto en una situación crítica. Anoche, en el choque ante Barcelona en Ecuador, tuvo que reemplazar a Leandro Brey, así como le pasó en la segunda fecha de la Copa Libertadores, cuando Agustín Marchesin dejó el campo de juego a los 12 minutos en la Bombonera. Sólo tres semanas pasaron entre una y otra situación.

Lo de Marchesin sucedió el 14 de abril, en el triunfo del conjunto xeneize por 3-0 en la Bombonera. Se fue llorando aquella noche. Íntimamente sabía de la gravedad de la lesión, que se confirmaría horas después: rotura de ligamentos en la rodilla izquierda, con una inactividad de entre seis y ocho meses. Si ya el panorama era preocupante, ahora con la salida de Brey, todo se vuelve más complejo para Boca.

El momento de la lesión de Brey

En un campo de juego en malas condiciones, con mucha agua, el joven guardavallas fue a buscar la pelota abajo y Byron Castillo, que llegó instantes después a la jugada, cayó sobre Brey, que enseguida hizo un gesto de dolor ante el impacto. De inmediato, el arquero de 23 años tuvo que ser atendido por los médicos. Otra vez, un arquero titular del conjunto de la Ribera saliendo desconsolado. Si bien no hay confirmación de Boca por la gravedad de la lesión, en principio, sería un golpe en el psoas ilíaco.

Al reincorporarse, Brey intentó continuar en el juego, pero en el siguiente ataque de Barcelona, que se perdió el gol, volvió a quedar tendido. Y ya no se levantó para seguir jugando. Muy dolorido en la zona de las costillas del lado derecho, necesitó del regreso de los médicos para examinarlo e hicieron la seña de que debía ser reemplazado. Pero no sólo eso: su salida de la cancha fue en camilla. Las lágrimas eran inevitables. Era el dolor de la lesión, por definirse en concreto, y de dejar al equipo cuando estaba aprovechando su oportunidad.

Ante esa contingencia, el que ingresó desde el banco fue Javier García, que no atajaba desde el 10 de marzo de 2024, cuando Boca derrotó por 4-2 a Racing. Una curiosidad de aquel día, hace ya más de dos años: en un encuentro cargado de incidencias, Diego Martínez, por entonces DT del Xeneize, tuvo que realizar un cambio obligado porque García cayó mal tras un choque con Maximiliano Salas y debió abandonar el campo de juego, tras recibir dos goles. Leandro Brey, el tercer arquero y dueño del buzo de la selección argentina Sub 23, se hizo cargo del arco por el resto del encuentro y se fue con la valla en cero.

Brey retirado en camilla

Vale recordar que Javi García, de 39 años, había renovado su contrato en enero pasado con el club, aunque en la actualidad cumplía un papel más vinculado a la conducción del grupo que a su participación en la cancha.

Incluso, en ocasión de la lesión de Marchesín, los dirigentes encabezados por el presidente Juan Román Riquelme, ex compañero y amigo incondicional de García, analizó la situación. Era traer un refuerzo urgente o apostar por Brey hasta el receso por el Mundial 2026, el mes próximo. Se eligió la segunda opción, a la espera de los últimos partidos del grupo D de la Libertadores y la definición del Torneo Apertura.

Ahora, por supuesto, según la gravedad de la dolencia de Brey, las conversaciones se profundizarán. Por lo pronto, el otro arquero disponible que tiene es Fernando Rodríguez, el de la reserva, que el año pasado firmó su primer contrato y tiene 21 años.