Manizales fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que sacudió este 10 de agosto a gran parte de Colombia.

El fuerte sismo provocó graves daños materiales en la Catedral Basílica de Manizales que sufrió un derrumbe parcial.

En videos difundidos en redes sociales, se observa el momento exacto en el que una de sus torres laterales se desploma y cómo el resto del templo quedó con múltiples grietas.

Se derrumbó parte de la Catedral de Manizales tras el terremoto en Colombia

Otras imágenes mostraron cómo tambaleaba el interior del templo: los candelabros, la credencia, el relicario y otros objetos sagrados debido al fuerte movimiento telúrico.

Catedral Maninzales

En otra grabación compartida en redes sociales, se captó el instante preciso en que una figura religiosa de la fachada se desprende y cae desde lo alto del templo.

Catedral de Manizales

Los graves daños sufridos de la Catedral revivieron otros episodios de la vulnerabilidad de este templo, cuyos orígenes se remontan a una primera capilla en 1850 y a una posterior edificación entre 1854 y 1856. En 1888 se levantó la primera catedral formal en madera de roble y nogal, la cual sucumbió ante dos incendios en 1925 y marzo de 1926. Tras quedar totalmente arrasada, se convocó un concurso público en 1928 que dio vida a la imponente estructura gótica actual.

Fuerte terremoto

El sismo registrado en la mañana también dejó daños en los dos edificios de la Gobernación, y el Palacio de Justicia. Además, se reportaron afectaciones en varias casas del Centro Histórico y el colapso de un edificio sobre la Avenida Santander.

Se registraron 73 muertos hasta el momento Santiago Saldarriaga - AP

El fuerte sismo sacudió este lunes también los distritos de Pereira, Buenaventura y Cali, y fue sentido en varias ciudades del centro y suroeste del país, incluida Bogotá, donde habitantes de edificios y conjuntos residenciales debieron evacuar preventivamente sus hogares tras la activación de alarmas.

Las autoridades locales informaron de al menos 73 fallecidos y heridos de gravedad. También advirtieron sobre el derrumbe de más de 20 edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños significativos.

Según Julio Fierro Morales, director del Servicio Geológico de Colombia, el terremoto de este lunes fue el más fuerte que experimentó el país en décadas, al menos desde 1979.