Los BRICS cerraron su cumbre con un llamado a la cooperación y la moderación en Medio Oriente

NUEVA DELHI.– Los dirigentes de los países miembros de los BRICS concluyeron este domingo una cumbre de dos días con un llamado a promover la cooperación y el “crecimiento económico mundial inclusivo”.

El encuentro dejó una declaración conjunta sobre la escalada en Medio Oriente, nuevos proyectos de cooperación y las diferencias comerciales que persisten entre dos de sus principales integrantes, India y China.

El presidente ruso Vladimir Putin saluda mientras sube a un avión que sale de la Cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el domingo 13 de septiembre de 2026 Alexander Kazakov - Pool Sputnik Kremlin

El anfitrión, el primer ministro indio, Narendra Modi, invitó a sus socios a coordinar posiciones. “La fuerza de los BRICS reside en nuestra diversidad y en nuestra cooperación”, afirmó ante el presidente chino, Xi Jinping, y su par ruso, Vladimir Putin. Modi señaló que los países del bloque representan la mitad de la población mundial, el 40% del PBI del planeta y más de una cuarta parte del comercio internacional.

Los jefes de Estado y de Gobierno alcanzaron el sábado un consenso sobre una declaración conjunta que expresó una profunda preocupación por la escalada en Medio Oriente y exhortó a las partes a ejercer la “máxima moderación”.

El acuerdo tuvo especial relevancia porque contó con el respaldo de Irán y Emiratos Árabes Unidos, en medio de ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán y de la ampliación del conflicto por parte de los hutíes, apoyados por Teherán.

Primer Ministro de la India, Narendra Modi (derecha), conversando con el Presidente de Indonesia, Prabowo Subianto (centro), y el Presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, durante la XVIII Cumbre de los BRICS en Nueva Delhi HANDOUT - Indian Press Information Bureau

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, se reunió además con el príncipe heredero de Abu Dhabi al margen de la cumbre.

El encuentro, el de mayor nivel entre funcionarios de ambos países desde el inicio del conflicto, abordó la distensión, la estabilidad y los esfuerzos para promover la paz y el desarrollo regionales.

En el plano económico, los líderes reafirmaron su apoyo a un sistema comercial multilateral “no discriminatorio, abierto, equitativo, transparente, justo, inclusivo, previsible y basado en normas”, con la Organización Mundial del Comercio en el centro. Xi pidió rechazar “todas las formas de proteccionismo”, una alusión a la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

La cooperación en política y seguridad, así como en economía y finanzas, ocupa un lugar central en la agenda del grupo. India ejerce la presidencia en 2026 y China la asumirá en 2027. Ambos países buscan una colaboración más amplia para ampliar la influencia internacional de los BRICS.

El presidente chino, Xi Jinping, pronuncia un discurso al asistir a la segunda jornada de la XVIII Cumbre del BRICS, en Nueva Delhi, India, el 13 de septiembre de 2026 Yan Yan - XinHua

En ese marco, Xi presentó varias iniciativas para profundizar la cooperación del llamado “Gran BRICS”. Propuso una comunidad de inteligencia artificial de código abierto para fomentar el trabajo sobre grandes modelos lingüísticos, la formación en IA y un ecosistema abierto. También planteó una asociación para crear zonas económicas especiales y anunció que China organizará el próximo año un foro del BRICS sobre comercio de servicios.

El mandatario chino llamó asimismo a preservar la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro, fomentar un mercado integrado y aprovechar los vínculos con otros mercados emergentes y países del Sur Global.

Xi sostuvo que ese grupo debe desempeñar un papel “activo, estabilizador y positivo” en los asuntos mundiales; Putin describió a los BRICS como una fuerza para un orden global “más justo y multipolar”.

El bloque nació en 2009 como un espacio para Brasil, Rusia, India y China; Sudáfrica se sumó después. Desde entonces, incorporó a otros miembros, entre ellos Irán, Arabia Saudita, Indonesia, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos, y sumó diez países socios de Asia, África, América Latina y Medio Oriente. China y Rusia denominan a esa formación ampliada como el “Gran BRICS”.

El primer ministro de la India, Narendra Modi (derecha), se reúne con el presidente filipino Ferdinand "Bongbong" Marcos en el marco del segundo día de la XVIII Cumbre de los BRICS - - Government of India DPA

Pero la expansión no eliminó las fricciones. El predominio exportador chino genera tensiones entre varios de sus socios y fue un tema de la reunión bilateral entre Modi y Xi el sábado. Ambos subrayaron la necesidad de abordar los desequilibrios estructurales de sus intercambios: el déficit comercial de India con China alcanzó el récord de 112.000 millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2025-2026.

La visita de Xi marcó la primera del mandatario chino a India desde 2019 y el paso más significativo hasta ahora en el cauteloso deshielo entre las dos potencias nucleares.

Se produjo seis años después de un enfrentamiento militar mortal en la disputada frontera tibetana. Los dos líderes dijeron que sus países pueden complementar sus fortalezas y avanzar juntos. Decenas de tibetanos exiliados protestaron en Nueva Delhi contra Xi durante la cumbre.

Agencias AFP y Reuters