Seis muertos y 15 heridos en un tiroteo en Polonia

Un hombre disparó este sábado contra transeúntes en el centro turístico de Cracovia, en Polonia, y mató a seis personas e hirió a otras 15, en lo que se investiga como un posible atentado.

Efectivos de la policía acordonaban la zona, uno de los principales atractivos turísticos de la segunda ciudad polaca, que suele estar muy concurrida en fin de semana, consignó AFP.

El agresor, un ciudadano polaco que actuó solo, irrumpió a primera hora de la tarde en la plaza Mayor de Cracovia y empezó a disparar “al azar”, afirmó un portavoz del cuerpo de seguridad.

Así quedó la vidriera de uno de los locales afectados Getty

Según informó la Policía, fallecieron cuatro mujeres y dos hombres, mientras que otras 15 personas resultaron heridas. A su vez, las fuerzas indicaron que el atacante vestía “ropa estilo militar” y portaba “armas militares”, según señaló la BBC.

“En su vehículo se encontraron numerosas armas y municiones”, indicó Katarzyna Cislo, portavoz de la policía polaca.

Las balas impactaron en uno de los locales del centro de la ciudad Getty

Por su parte, el ministro del Interior de Polonia, Marcin Kierwinski, confirmó que hubo dos efectivos heridos. Uno de ellos se halla en estado grave.

“Los policías, arriesgando sus vidas, intervinieron en Cracovia. Inmediatamente. Gracias a su heroica actitud, se logró detener rápidamente al agresor. Uno de los policías con una herida de bala, el estado del segundo es muy grave: tres heridas de bala. Está en curso la operación”, manifestó Kierwinski vía X.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, expresó que la Policía se encuentra investigando “el trasfondo y todas las circunstancias” del tiroteo.

La Policía acordona la zona en Cracovia Getty

“Profundos sentimientos de condolencia para las familias y seres queridos de las víctimas del trágico atentado en Cracovia. Las más altas palabras de reconocimiento para los heroicos policías que actuaron poniendo en riesgo sus vidas. Y un ferviente llamamiento a los políticos de todas las opciones: no jueguen con esta tragedia. Aclararemos todas las circunstancias de este crimen”, afirmó.

Por su parte, una ciudadana estadounidense que estaba de vacaciones y se hallaba junto a su novia recorriendo la plaza contó que hubo un lapso de tiempo entre los primeros disparos y la reacción de la multitud, que una vez que se percató de la situación huyó de la escena.

“Subimos corriendo las escaleras de un edificio para escondernos, pero era un callejón sin salida. Fue entonces cuando sentí más terror, ya que los disparos eran fuertes y cercanos”, relató la mujer, llamada Taylor Dorfmeister, en diálogo con NBC News.