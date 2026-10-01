Siguen los interrogantes del vuelo de Flydubai y Netanyahu dijo que se investigará “si Irán está detrás” del ataque
El primer ministro israelí dijo que investigarán a fondo al atacante de nacionalidad omaní, que está detenido en Arabia Saudita tras apuñalar al piloto y provocar el abrupto descenso del avión
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JERUSALÉN (Reuters).- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el miércoles por la noche que el atacante del vuelo de Flydubai —en el que un copiloto apuñaló al piloto y tuvo aparentes intenciones de estrellar el avión— está siendo investigado en Arabia Saudita, donde el Boeing 737 MAX 8 aterrizó de emergencia. El hombre, de nacionalidad omaní, sería trasladado a Emiratos Árabes Unidos para una investigación más profunda.
“Seguiremos esta investigación y posiblemente también participaremos en ella”, dijo Netanyahu en una entrevista con Fox News. Consultado sobre si había algún indicio de participación iraní, Netanyahu dijo que era demasiado pronto para afirmarlo. “Investigaremos a fondo a este atacante, si tenía cómplices, si Irán estaba detrás. Creo que lo sabremos muy pronto”, declaró.
En CNN, el premier israelí dijo que Israel no había recibido ninguna advertencia específica.
Israel no señaló oficialmente una posible participación iraní, sino que apuntó a un “intento de ataque terrorista yihadista”, de acuerdo con las declaraciones del ministro de Defensa, Israel Katz.
Netanyahu atribuyó el mérito al piloto indio herido, a un pasajero israelí y a otras personas que intervinieron por haber salvado a quienes estaban a bordo.
Este jueves persisten los interrogantes sobre los motivos y los antecedentes del copiloto que apuñaló al comandante del avión de pasajeros que se dirigía a Israel, en lo que las autoridades israelíes describieron como un aparente intento de estrellar la aeronave con más de 170 personas a bordo.
La tragedia se evitó el miércoles en el vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubai y Tel Aviv, después de que el comandante herido lograra desbloquear la puerta de la cabina, lo que permitió a los pasajeros reducir al atacante y a una tripulación de reserva que viajaba a bordo aterrizar el avión en Arabia Saudita.
Emiratos Árabes investiga
Emiratos Árabes Unidos abrió investigaciones para esclarecer las circunstancias y los motivos y determinar “si el incidente estaba vinculado a alguna actividad o finalidad terrorista, o si hubo planificación o dirección previa”, informó el jueves la agencia estatal de noticias emiratí.
Las autoridades judiciales emiratíes tienen jurisdicción sobre el incidente porque la aeronave está registrada en Emiratos Árabes Unidos y opera bajo su bandera, señaló el comunicado. Añadió que la legislación emiratí se aplica a los delitos cometidos a bordo incluso cuando ocurren fuera del territorio del país.
El miércoles, un funcionario israelí identificó al atacante como un ciudadano omaní. Las autoridades de Omán no se pronunciaron sobre esa información.
El avión descendió 4000 metros en menos de 30 segundos mientras sobrevolaba Arabia Saudita, antes de que los pasajeros y la tripulación lograran reducir al atacante y aterrizar la aeronave.
Arabia Saudita, en tanto, no emitió comunicados sobre sus investigaciones. El aeropuerto saudita de Tabuk informó el miércoles de que ambos pilotos habían sido hospitalizados tras resultar heridos.
El incidente acrecentó los temores por la seguridad en Israel semanas antes de que los israelíes acudan a las urnas en las primeras elecciones desde los ataques del 7 de octubre de 2023 encabezados por Hamas, con la seguridad de Israel como uno de los temas centrales de la campaña.
Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán en febrero, en un conflicto que se extendió rápidamente al golfo Pérsico y a Líbano, donde Israel combate al grupo armado Hezbollah, respaldado por Irán.